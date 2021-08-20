Сегодня православная церковь празднует два важных события.

Мученики Марин и Астерий жили в III веке и пострадали от рук правителя Галлиена. Марин был воином и при получении должности обязан был дать языческую присягу. Молодой человек был христианином, поэтому отказался. Епископ Феоктист привел Марина в церковь и сказал выбирать между языческим и христианским Богом. Марин исповедовал православие, за это его казнили. На казни присутствовал сенатор Астерий, который позже похоронил тело мученика. За это император убил и Астерия.

В честь памяти к жертве Марина и Астерия сегодня отмечается народный праздник 20 августа - День Марины.

Какой сегодня церковный праздник - день памяти Пимена Печерского

Пимен родился больным и с детства просил родителей, чтобы они благословили его на иночество. Родители отказали, но принесли сына в Печерскую обитель, дабы исцелить от болезни. Там Пимен отчаянно молился Иисусу, чтобы тот подарил мальчику возможность не возвращаться в родительский дом. Тогда во сне к нему пришли ангелы с Евангелием и монашескими одеждами, спросив, готов ли Пимен принять постриг. Предупредили, что, служа Господу, он будет неизлечимо болен всю жизнь.

Читайте такжеИменинники 20 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаНаутро монахи нашли Пимена в одеждах и со свечой в руках, а после - волосы его на гробе святого Феодосия и поняли, что ангелы постригли юношу. Пимен остался в Печерской келии, вскоре к нему принесли такого же больного инока. Пимен исцелил его в ответ на обещание ухаживать за братом. Но обещание сдержано не было.

Пимен никогда не жаловался на свое состояние. Верил, что лучше страдать и гнить в этой жизни, но обрести благоухание и вечную жизнь после, чем наоборот. Перед смертью он внезапно исцелился, обошел все келии, сам отнес свой гроб в пещеру святого Антония и скончался.

Приметы 20 августа

пауков не видно - погода ухудшится;

аисты улетают на юг - осень будет ранней и холодной;

заря красная - ждите дождей;

на Пимены-Марины не видать в лесу малины.

Чего нельзя сегодня делать

гулять по ночам - можно надолго заболеть;

принимать необдуманные решения;

кричать на аистов и неуважительно к ним относиться.

Женщинам запрещалось выходить на работы в поле, вместо этого нужно печь пироги с малиной и приносить нуждающимся.

Что можно делать 20 августа

В этот день наши предки готовились встречать осень. Женщины закрывали сезон малины, поэтому готовили разные блюда из ягоды, выпечку и варенье. Также 20 августа нужно помогать больным в честь памяти о страдающем Пимене Печерском.

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Автор: Кристина Кащавцева