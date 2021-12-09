Какой православный праздник 9 декабря отмечают христиане - читайте на УНИАН.

Алипий жил в конце VI - начале VII века. Согласно легенде, при его рождении комнату озарил яркий свет, что означало появление благочестивого дитя. Его мать рано овдовела и посвятила всю себя сыну. Как только закончился период вскармливания, она привела его к святому Феодору и отдала на служение Богу.

Читайте также9 декабря 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьВ храме полюбили Алипия, вскоре сделали диаконом. Он захотел уйти в пустыню ради отшельнического образа жизни, но верующие тосковали по нему, нашли и вернули обратно. Ангелы сказали Алипию, что он должен быть примером для остальных.

Позже Алипий поселился близ одной из пещер, сломал языческого идола, вместо него установил крест. Люди стали приходить к святому за советом и помощью, тогда он основал мужской и женский монастыри. Умер в муках из-за болезни, поразившей ноги.

Православный праздник 9 декабря - день памяти преподобного Иакова

История знает Иакова, как отшельника, основным местом подвигов которого была одна из гор в Сирии. У него не было ни крова, ни постели, Иаков жил на открытом воздухе. Многие люди приходили к нему за наставничеством, а Господь одарил его даром чудотворения за преданную веру и стойкость духа. Скончался святой около 460 года.

Приметы 9 декабря

мало снега на улицах - к мае рано появится зеленая трава;

слышен вой волков - зима будет холодной;

заморозки 9 декабря - готовьтесь к лютым морозам;

сильные метели в этот день - весна наступит рано.

Что сегодня нельзя делать

Наши предки верили, что к этому дню нужно раздать все долги и не занимать ничего самому. 9 декабря лучше не отправляться в поездки, а если избежать этого не удается, то закажите молебен в церкви об удачном пути.

Что можно делать 9 декабря

Славяне отмечали 9 декабря народный праздник на память Георгия Победоносца, который считался покровителем домашнего скота. Они проводили обряд: доставали угли из печи, бросали их в прорубь, а потом подбрасывали в поилку для животных - верили, что тогда скотина будет здоровой.

Хозяйки 9 декабря пекли печенье в форме лошади, мужчины с угощением обходили свой двор, а затем там его и оставляли.

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Автор: Кристина Кащавцева