Православные верующие 31 октября чтут память нескольких святых.

Святой Лука происходил из Антиохии и был греком. Он был одним из четырех апостолов от семидесяти, автором одного их четырех Евангелий и Деяний святых апостолов. Также он считается первым иконописцем, так как написал образ Пресвятой Богородицы, и покровителем врачей. Первым был послан на проповедь о Царствии Небесном еще при жизни Христа.

Был сподвижником апостола Павла, сопровождал его в миссионерском путешествии. В городе Фивы принял мученическую смерть за Спасителя.

В честь святого сегодня отмечается народный праздник 31 октября - Луков день.

Православный праздник 31 октября - день памяти преподобного Иосифа Волоцкого

Читайте также31 октября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьИосиф Волоцкий (Волоколамский) родился в 1440 году, в 20 лет поступил в монастырь, взял с собой отца и 15 лет служил ему. Преуспевал не только в науках, но и в духовности. Много читал псалмы, часто посещал храм, употреблял мало пищи. В 1479 году основал свой монастырь, устроил для больных и нищих отдельный дом, заботу о них возложил на иноков.

Многие знатные люди приходили к Иосифу за советом и благословением, святой был духовным отцом для огромного количества людей. Также был известен, как отчаянный борец с ересью учений евреев. Скончался в 1515 году.

Приметы 31 октября

снега нет в Луков день - зима наступит нескоро;

луна бледная и мутная - ждите снега или дождя;

листья с вишни не опали - снега в ближайшее время не будет.

Что сегодня нельзя делать

В этот день церковь категорически запрещает переедать и употреблять острую пищу. Если нарушить правило, можно навлечь на себя болезни. Нельзя давать деньги в долг, рубить деревья, пить спиртное.

Что можно делать 31 октября

На Луков день наши предки молились святому об исцелении, здравии и благополучии для своей семьи. Рыболовы именно 31 октября выходили в море и начинали ловить рыбу в промышленных масштабах. Начало этого периода называлось "Осенняя паутина". Перед тем, как приступить к ловле, они молились святому Луке и просили помощи в этом нелегком деле.

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Автор: Кристина Кащавцева