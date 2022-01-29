Что можно делать 29 января, а от чего лучше воздержаться, чтобы не навлечь на себя беду - узнайте на УНИАН.

Апостол Петр был известен, как проповедник веры Христовой и его последователь. Известно, что однажды Петра заковали в цепи и поместили в темницу за его деяния, было это примерно в 42 году.

Читайте такжеЦерковные праздники в феврале 2022: что и когда отмечают верующиеВ ночь перед судом святому явился Господь, разорвал цепи и вывел Петра из заточения. Христиане, узнав об этом чуде, взяли святые вериги и сохранили, как драгоценность. Впоследствии они приходили к этим цепям, чтобы помолиться и исцелиться от болезней. Сейчас чудотворные цепи хранятся в Риме, а 29 января их выносят к народу.

Также сегодня отмечается народный праздник 29 января - Петров день.

Православный праздник 29 января - преставление Максима Тотемского

Большинство сведений о жизни блаженного Максима утеряны, известно только, что он был иереем. Юродствовал 45 лет, а скончался в 1650 году. Похоронили святого в Воскресенской церкви, где он священствовал. Позже над его могилой совершались многие чудеса, поэтому с разрешения архиепископа были установлены гробница и икона.

Приметы 29 января

курица стоит на одной ноге - ударят морозы;

дует северный ветер - к скорому похолоданию;

29 января идет снег - весна будет ранней и теплой;

метель на Петра - лето окажется дождливым.

Что сегодня нельзя делать

Православная церковь в этот день категорически запрещает ругаться, сплетничать и лениться. Также вы должны тщательно следить за наличием продуктов в холодильнике - если он окажется пустым, то остаток зимы вы проведете в голоде. Хороший достаток в семье обеспечит разнообразие мясных, рыбных и молочных продуктов.

Что можно делать 29 января

Наши предки в этот день оценивали состояние закромов и смотрели, сколько осталось корма для скотины. Апостол Петр считался покровителем домашних животных, поэтому относиться к ним нужно было особенно внимательно.

В ночь с четверга 28 января на пятницу 29 января вы можете увидеть сон, который расскажет о ваших взаимоотношениях с противоположным полом. Если сон хороший, значит вы движетесь в правильном направлении. Кошмар - надо менять тактику поведения или даже партнера.

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