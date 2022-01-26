Какой православный праздник 26 января важно не пропустить - узнайте на УНИАН.

Святые Ермил и Стратоник жили в начале IV века при императоре Лицинии, который устроил гонение на христиан. В те времена каждый, кто указывал царю на православных, получал награду. Так привели и Ермила, который имел сан диакона. Лициний предложил ему быть служителем у языческих богов.

Святой отказался, тогда его поместили в темницу и через 3 дня выпустили, снова озвучив предложение. Ермил и на этот раз не согласился, его начали жестоко пытать. Видя мучения своего друга, Стратоник заплакал. Тогда Лициний узнал, что они друзья, стал мучить и его, а затем обоих утопил в реке.

В честь памяти святых сегодня отмечается народный праздник 26 января - Ермилов день.

Православный праздник 26 января - день памяти преподобного Иринарха

Читайте также26 января 2022 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьИринарх происходил из крестьянской семьи, занимался торговлей. Повзрослев, поступил в Борисо-Глебский монастырь в Ростове, став там иноком. Для того, чтобы усилить волю мужчины, настоятель приказал запирать его в холодной келье и отправлять звонить в колокола в морозы. Иринарх твердо выполнял все указания, благодарил Бога, на три года подвизался в уединении.

Спал только 2 часа в сутки, остальное время посвящал испытаниям, труду и молитве. За такие деяния Господь одарил святого даром прозорливости, а тот предсказал нашествие поляков в 1609 году. Скончался святой в 1616 году, погребен в монастыре, где и сейчас многие больные получают исцеление.

Приметы 26 января

в лесу слышен треск деревьев - к затяжным морозам;

кошка спит кверху животом и потягивается - ждать потепления;

собака лежит, свернувшись калачиком - к похолоданию;

вокруг луны видно круг - скоро будет метель.

Что сегодня нельзя делать

В этот день категорически нельзя обижать домашних животных - это может плохо для вас закончиться. Лучше даже покормить бездомную кошку, если будет возможность - святой Ермил наградит за это. Также не стоит умываться до 13:00, ссориться и болтать лишнее - тщательно следите за своими словами.

Что можно делать 26 января

Наши предки верили, что в этот день можно исцелить больного, если посадить его на то место, где любит спать кошка. А вот засыпать с ней нельзя - это, наоборот, приведет к болезням.

Вы можете провести обряд на привлечение денег. Для этого вам нужно взять шерсть черной кошки - собрать по дому или вычесать животное, не причиняя ему вреда. Затем положить шерсть на зеленую тряпку, зажечь свечу и капать воском на шерсть, рисуя треугольник. В это время читайте заговор:

Шерсть с кота сходит - денежная удача в жизнь приходит, сколько с кошки шерсти сойдет - столько удачи ко мне и придет. Волосок к волоску - монетка к монетке, будут звенеть в кармане как озорные детки, и день деньской ко мне идти будут - в понедельник, вторник, среду да четверг, пятницу, субботу и воскресенье, и на Пасху и на Крещение. Да будет так! Аминь!

В конце свернуть ткань содержимым внутрь, образуя мешок, завязать его и спрятать на рабочем месте. Кошку в благодарность за помощь обязательно покормить.

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