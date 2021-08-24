Евпл жил в г.Катане во времена правления императора Диоклетиана. Тогда гонения на христиан были особенно жестокими, верующим запрещалось даже хранить у себя Священные Книги. Евпл, несмотря на запрет, носил с собой Евангелие и проповедовал христианство.
Во время одной из таких проповедей его схватили и стали спрашивать, действительно ли он презирает язычество. Евпл ответил, что Бог - Иисус и христианство - истинная вера. За это Евпл подвергся страшным мучениям, затем его казнили.
Народный праздник 24 августа отмечают именно в честь памяти святого Евпла.
Какой сегодня церковный праздник - день памяти преподобных Феодора и Василия Печерских
Феодор был богатым человеком и перед тем, как вступить в монастырь, раздал все свое имущество. Дьявол искусил его и мужчина стал жалеть о содеянном. Один из братии - Василий - сказал, что может возместить Феодору стоимость его имущества, только пусть тот не жалеет. И помнит, что в Константинополе один молодец уже был в такой ситуации и, сказав перед Богом о передаче владений, упал и умер. Феодор раскаялся в своем грехе, поблагодарил Василия и они стали друзьями.
Читайте такжеИменинники 24 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенкаЧерез время дьявол снова искусил Феодора, явившись к нему в образе Василия. Он предлагал попросить у Бога денег и указал на место, где скрыто серебро. Феодор искусился, но вскоре Василий вернулся в обитель и друзья положили серебро обратно.
Князь Мстислав, сын Святополка, узнал об этом и требовал от святых, чтобы они раскрыли место, где прячут сокровища. Мучил их, даже пустил стрелу в Феодора. Тот достал ее, бросил князю и сказал, что сам он умрет от стрелы. В ту же ночь оба инока скончались.
Приметы 24 августа
- дождь льет во время восхода - к плохой погоде на несколько дней;
- туман над водоемами - ждите погожих деньков;
- если до этого дул ветер, а 24 числа прекратился, значит скоро наступит хорошая погода.
Что сегодня нельзя делать
Наши предки верили, что в этот день нельзя гулять после захода солнца, особенно, в одиночестве. Также запрещено пить алкоголь. Считается, что в этот день является дух и пугает пьяниц. 24 августа не стоит лениться и думать о своих страхах.
Что можно делать 24 августа
Издавна в этот день стригли овец. Из этой шерсти делали валенки и другие вещи.
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