Какой православный праздник 23 июня встречают верующие, а также какие традиции нужно чтить сегодня - узнайте в материале УНИАН.

Известно, что священномученик Тимофей был епископом города Пруссы и жил в эпоху правления царя Юлиана. За благие дела и верность Богу он получил дар прозорливости и чудотворения. Еще до того, как Тимофей получил сан епископа, он отчаянно боролся с ересью и многих язычников обратил ко Христу. После обретения ответственной должности мудро управлял своей паствой.

Император, видя успехи святого, заключил его в темницу, где долго пытал и заставлял отречься от своей веры. Получив отказ, приказал отсечь Тимофею голову.

В честь памяти священномученика сегодня отмечается народный праздник 23 июня - Тимофеев день.

Православный праздник 23 июня 2022 - день памяти мучеников Александра и Антонины

Мученица Антонина жила около 313 года при императоре Антонине. Ее уговаривали отречься от Христа, предлагая девушке заманчивую должность языческой жрицы. Христианка отказалась, за это ее заключили в темницу, где часто били и оскорбляли. Антонина стойко выдерживала все тяготы, постоянно молилась и сама отказывалась от еды.

Однажды язычники решили опозорить невинную деву, но некий молодой воин Александр спас девушку от этого. Он пришел к правителю и пообещал склонить Антонину к отречению от Господа. Его пустили к ней в темницу, а он поменялся с ней одеждой - стражники ничего не заметили и Антонина оказалась на свободе. Долго ее искали, пытали Александра, чтобы выведать, куда ушла девушка, однако, Антонина вернулась сама. Тогда их обоих долго истязали в мучениях, а затем казнили.

Приметы 23 июня

ясный день, но не видно муравьев - ждите, что погода испортится;

курицы активно машут хвостами - выпадут осадки;

засуха на Тимофея - к печальным новостям и неприятностям;

пауков не видно - погода изменится.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату, согласно православным канонам, запрещено жадничать - сами будете нуждаться. Также не рекомендуется грустить, злословить и сплетничать, иначе "притянете" в свою жизнь неприятности. Народные поверья гласят, что 23 июня не нужно заглядывать в чужие окна и оставлять свои открытыми - привлечете неудачи другого человека.

Что можно делать 23 июня

Этот день издавна считался магическим - часто именно сегодня людям приходят знаки свыше или знамения. Именно поэтому важно обращать внимание на все, что происходит вокруг вас. Постарайтесь провести 23 июня в хорошем настроении и не поддаваться провокациям - несите благо и свет в этот мир. Для того, чтобы привлечь благополучие в дом, позовите в гости друзей или родственников.

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