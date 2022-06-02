Что можно делать 2 июня, а какие действия строго запрещены со времен наших предков - узнайте в материале УНИАН.

Мученик Фалалей родился в Ливане, был сыном ливанского воеводы. В юношестве изучил врачебное дело и бесплатно лечил людей. Язычники схватили Фалалея за то, что он исповедовал христианство, и представили правителю в Малой Азии. Император убеждал мученика отречься от Христа, но тот отказался и был подвержен страшным пыткам. После долгих истязаний мученику отсекли голову.

В честь памяти святого сегодня отмечается народный праздник 2 июня - Фалалей Огуречник.

Православный праздник 2 июня - день памяти святого Довмонта-Тимофея

Святой Довмонт-Тимофей жил в XIII веке, был князем в Литве и исповедовал язычество. Из-за конфликта с другим князем бежал в Псков, там принял крещение под именем Тимофей. За время своего княжества охранял многие города от язычников и нападок врагов.

Князь Тимофей отличался благочестием, помогал узникам, подавал милостыню нищим, постился, молился, глубоко чтил православные праздники, а в бою проявлял себя, как храбрый воин. Скончался в 1299 году.

Приметы 2 июня

радуга с утра - скоро пойдут дожди;

лягушки громко квакают - к хорошему урожаю огурцов;

рябина дала много цветов - будет богатый урожай овса;

облака плывут медленно - к теплой и ясной погоде.

Что сегодня нельзя делать

В эту дату категорически запрещено оставлять своих детей с чужими людьми или кому-либо отдавать детские вещи, иначе привлечете неудачи и горе в свою семью. Беременным девушкам нельзя заниматься рукоделием, шить и вязать. Также народные поверья советуют бережно относиться к деньгам и не совершать необдуманных покупок.

Что можно делать 2 июня

День Фалалея Огуречника получил такое название из-за того, что славяне 2 июня высаживали этот зеленый овощ. Согласно традициям, делать это нужно было вдали от посторонних глаз, а первый созревший огурец нельзя есть - лучше закопать на огороде, чтобы повысить урожайность. Можно в этот день сделать косметические процедуры для лица с огурцом, чтобы продлить молодость и свежесть кожи.

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