Народный праздник 2 июня / фото УНИАН

Христиане отмечают церковный праздник 2 июня в честь мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Фалалеев день - отличная пора для высаживания на грядки огурцов. Также к этой дате начинают появляться первые ранние овощи, из которых делают маринованные огурцы.

Наши предки считали, огурцы нужно сажать в одиночку и чтобы это никто не видел. В этот день женщины умывались огуречным рассолом, чтобы кожа лица была гладкой и молодой. А для избавления мешков под глазами мелко нарезанный огурец смешивают с кремом для кожи и наносят на кожу под глазами.

Что нельзя делать 2 июня

  1. Если хотите, чтобы сбылся сегодняшний сон - не рассказывайте его никому.
  2. В этот день нельзя есть рыбу.
  3. Лечить зубы в этот день не стоит - такое лечение не будет удачным. Лучше отложить поход к стоматологу на другой день.

Приметы погоды 2 июня

  • Утки часто ныряют - к дождям.
  • Много шишек на елке - к хорошему урожаю огурцов.
  • Пчелы летают большим роем - к дождю, поодиночке - к сухой погоде.
  • Если утром много росы, то на следующий день будет холодно.

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