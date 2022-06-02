Христиане отмечают церковный праздник 2 июня в честь мучеников Фалалея, Александра и Астерия. Фалалеев день - отличная пора для высаживания на грядки огурцов. Также к этой дате начинают появляться первые ранние овощи, из которых делают маринованные огурцы.
Наши предки считали, огурцы нужно сажать в одиночку и чтобы это никто не видел. В этот день женщины умывались огуречным рассолом, чтобы кожа лица была гладкой и молодой. А для избавления мешков под глазами мелко нарезанный огурец смешивают с кремом для кожи и наносят на кожу под глазами.
Что нельзя делать 2 июня
- Если хотите, чтобы сбылся сегодняшний сон - не рассказывайте его никому.
- В этот день нельзя есть рыбу.
- Лечить зубы в этот день не стоит - такое лечение не будет удачным. Лучше отложить поход к стоматологу на другой день.
Приметы погоды 2 июня
- Утки часто ныряют - к дождям.
- Много шишек на елке - к хорошему урожаю огурцов.
- Пчелы летают большим роем - к дождю, поодиночке - к сухой погоде.
- Если утром много росы, то на следующий день будет холодно.
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