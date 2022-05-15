Что можно делать 15 мая, а какие действия строго запрещены церковью - узнайте в материале УНИАН.

Святые Борис и Глеб (во крещении Давид и Роман) были сыновьями князя Владимира, которые по разделу получили в управление Муром и Ростов. Борис и Глеб, подобно своему отцу, вели благочестивый образ жизни и очень интересовались священными писаниями.

Известно, что убиенный князь Борис погребен в Вышгороде, близ Киева. Вскоре были найдены святые мощи благоверного князя Глеба на Смядыни, неподалеку от Смоленска, откуда их перевезли по Днепру в Киев.

В день перенесения мощей святых отмечается народный праздник 15 мая - Борис и Глеб.

Православный праздник 15 мая - день памяти святителя Афанасия Великого

Афанасий Великий известен, как один из отцов греческой церкви и ярый противник арианства. К 350-му году он был единственным неарианским епископом в восточной части Римской империи. Будучи секретарем епископа Александра, он написал две важных работы "Против язычества" и "О воплощении слова". Эти труды оказали сильное влияние на распространение христианской веры и на облик монашества в ней.

Приметы 15 мая

черемуха цветет - скоро похолодает;

ветреный и холодный день - лето будет холодным;

ворона каркает возле дома - к неприятностям;

соловей ночью поет - к солнечной погоде.

Что сегодня нельзя делать

В народе верили, что в этот день после заката нельзя пересчитывать деньги, иначе будете бедствовать. Нельзя сегодня подметать, выметать сор, выбрасывать из дома мусор - можно вымести или выбросить финансовую удачу. Православная церковь 15 мая категорически запрещает сплетничать, ссориться и жадничать. Тех, кто нарушит запрет, ждет тяжелая жизнь.

Что можно делать 15 мая

В это время славяне занимались активными посевами и посадками растений. Засевали поля хлебом, также с этого дня было принято сажать огурцы и тыкву. В старину торговцы особенно активно отмечали этот праздник - считалось, что если устроить веселье, то весь год продажи будут удачными. Также Борису и Глебу молились об удаче в полевых работах, о хорошем урожае, здоровье для людей и скотины.

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