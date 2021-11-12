Сегодня православные верующие чтут память нескольких святых.

Зиновий и Зиновия жили в III веке, были братом и сестрой. Родители воспитали их в благочестии, а после смерти оставили всё свое имущество детям. Зиновий и Зиновия пожертвовали его на благотворительность. Господь еще при жизни наделил их чудесным даром - Зиновий мог исцелять людей, а Зиновия сохранила обет девства.

Зиновий стал епископом, а когда Диоклетиан устроил гонение на христиан, святой отказался предавать Господа. Его долго мучили вместе с сестрой, а затем казнили мечом.

В честь памяти святых мучеников сегодня отмечается народный праздник 12 ноября - Зиновьев день.

Православный праздник 12 ноября - день памяти апостолов от семидесяти

Читайте также12 ноября 2021 - какой сегодня праздник, приметы и именинники, что сегодня нельзя делатьТертий, Марк, Иуст и Артема были святыми апостолами. Тертий был епископом в городе Иконии, проповедовал христианство и крестил всех, кто хотел стать ближе к Богу. Святой Марк был епископом в Аполлониаде, уничтожал языческих идолов.

Святой Иуст (Иосиф) вместе с Матфеем вытаскивал жребий на место Иуды, был проповедником и епископом в Елевферополе. Артема был епископом в Листрах, искоренял язычество и распространял христианство. Все святые апостолы скончались в мире.

Приметы 12 ноября

птицы поют сегодня - зима будет недолгой, а весна - ранней;

синицы клюют кору деревьев - весна будет дождливой и сырой;

с утра было холодно - ждите теплой зимы;

встретить в лесу волка - к беде.

Что сегодня нельзя делать

В этот день православная церковь категорически запрещает обижаться, конфликтовать и унывать. Бездельничать также не рекомендуется - наши предки в этот день занимались множеством домашних дел.

Что можно делать 12 ноября

Согласно поверью, мужчины должны были в этот день сходить на охоту и принести домой зайца. Мясо готовили, а затем все молодые девушки его пробовали - считалось, что такой ритуал поможет девушке скорее найти себе достойного мужчину. Также в этот день люди обращали внимание на поведение синичек - если птица постучит в окно или залетит в дом, значит, будущий год принесет счастье.

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Автор: Кристина Кащавцева