Этот летний праздник сочетает в себе языческие и православные признаки.

Каждое лето отмечается веселый народный праздник – Ивана Купала. Он тесно переплетен с языческими ритуалами и поверьями.

Ивана Купала в 2021 году – дата

Праздник Ивана Купала имеет фиксированную дату и ежегодно отмечается в ночь на 7 июля. Обычно гуляния начинаются вечером 6 июля и длятся до самого утра следующего дня.

История праздника Ивана Купала

Истоки народных празднеств на Ивана Купала уходят корнями в далекие языческие времена. В дохристианский период в это время как раз отмечалось летнее солнцестояние и было принято прославлять славянского бога солнца Ярила.

Однако не только с летним солнцестоянием связывают этот праздник, а еще и с настоящим буйством природы, которая на данный момент расцветала в полную силу.

Читайте такжеВыходные в июле 2021: сколько дней отдыха будет в УкраинеС приходом христианства праздник не исчез, однако претерпел определенные изменения. В частности, после перехода на григорианский календарь дата сместилась на две недели, ведь раньше Ивана Купала праздновали 24 июня (по старому стилю).

Праздник стал сочетать в себе языческие и православные черты. Так, вместо бога Солнца люди начали чествовать Иоанна Предтечу, который был крестителем Иисуса Христа.

Традиции празднования Ивана Купала

Хотя христианская церковь пыталась искоренить древние славянские праздники и традиции, но многие из них сохранились и были приспособлены к религиозным датам. Популярными на Ивана Купала, в частности, остаются обряды, связанные с водой и огнем.

Наши предки также верили, что растения в этот день приобретают чудодейственную силу. Считается, что в ночь на 7 июля можно найти мистический цвет папоротника, который принесет счастье и богатство.

Народ вечером 6 июля собирается у водоемов, где устраиваются шумные застолья с песнями, танцами и разнообразными конкурсами. Обычно на праздник разводят костер и прыгают через него. Эти прыжки являются своего рода обрядом очищения и способом привлечь успех.

Что можно и нельзя делать на Ивана Купала

Люди издавна верили, что в Купальскую ночь просыпается всякая лесная нечисть, а потому в это время нельзя спать, чтобы оборотни, мавки или лешие не утащили с собой.

Также не стоит никому одалживать деньги или самому брать в долг, чтобы не передать в чужие руки свое счастье и благополучие. Также не следует подбирать на дороге деньги или утерянный кем-то предмет – иначе можно взвалить на себя чужой долг или груз.

Считается, что прыгать через купальский костер нельзя с кем угодно. Делать это надо лишь с любимым человеком.

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