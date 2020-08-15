Именины в сентябре: как назвать ребенка, рожденного в первый месяц осени

Считается, что имя связывает человека со святым, который станет его небесным заступником.

Выбор имени для маленького новорожденного человека имеет важное значение. Ведь имя - своего рода визитная карточка человека.

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Считается также, что от имени зависит и судьба человека. Имя может повлиять на характер и внутренние качества человека.

Даты православных именин можно использовать при выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в сентябре.

Также календарь именин поможет вовремя поздравить человека с Днем Ангела. Отметим, что День Ангела, в отличие от Дня рождения, может быть у человека несколько раз в году.

Именины в сентябре: мужские имена

1 сентября: Николай, Андрей, Тимофей

Николай, Андрей, Тимофей 2 сентября: Виктор, Александр, Владимир, Лев, Иван, Максим, Самуил, Николай, Степан, Федор, Тимофей

Виктор, Александр, Владимир, Лев, Иван, Максим, Самуил, Николай, Степан, Федор, Тимофей 3 сентября: Игнатий, Александр, Корнилий, Павел, Фаддей, Рафаил

Игнатий, Александр, Корнилий, Павел, Фаддей, Рафаил 4 сентября : Алексей, Александр, Афанасий, Гавриил, Василий, Иван, Исаакий, Иларион, Макар, Федор, Михаил, Феликс

: Алексей, Александр, Афанасий, Гавриил, Василий, Иван, Исаакий, Иларион, Макар, Федор, Михаил, Феликс 5 сентября : Иван, Ефрем, Николай, Федор, Павел

: Иван, Ефрем, Николай, Федор, Павел 6 сентября : Георгий, Арсений, Кузьма, Петр, Максим

: Георгий, Арсений, Кузьма, Петр, Максим 7 сентября : Иван, Владимир, Моисей

: Иван, Владимир, Моисей 8 сентября : Виктор, Адриан, Георгий, Дмитрий, Роман, Петр

: Виктор, Адриан, Георгий, Дмитрий, Роман, Петр 9 сентября: Александр, Владимир, Иван, Дмитрий, Степан, Михаил

Александр, Владимир, Иван, Дмитрий, Степан, Михаил 10 сентября : Алексей, Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Афанасий, Вениамин, Григорий, Георгий, Денис, Захар, Ефим, Иван, Илларион, Игнатий, Иосиф, Лукьян, Леонтий, Макар, Николай, Моисей, Павел, Степан, Сергей, Федор

: Алексей, Александр, Анатолий, Арсений, Василий, Афанасий, Вениамин, Григорий, Георгий, Денис, Захар, Ефим, Иван, Илларион, Игнатий, Иосиф, Лукьян, Леонтий, Макар, Николай, Моисей, Павел, Степан, Сергей, Федор 11 сентября : Иван

: Иван 12 сентября: Алексей, Александр, Арсений, Гавриил, Василий, Григорий, Даниил, Ефрем, Игнатий, Иван, Корнилий, Макар, Леонид, Максим, Павел, Николай, Петр, Степан, Семен, Федор

Алексей, Александр, Арсений, Гавриил, Василий, Григорий, Даниил, Ефрем, Игнатий, Иван, Корнилий, Макар, Леонид, Максим, Павел, Николай, Петр, Степан, Семен, Федор 13 сентября : Владимир, Александр, Геннадий, Мирон, Дмитрий, Михаил

: Владимир, Александр, Геннадий, Мирон, Дмитрий, Михаил 14 сентября: Семен

Семен 15 сентября: Антон, Анатолий, Богдан, Виктор, Василий, Владимир, Ефим, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Павел, Петр, Степан, Федот, Федор, Филипп, Юлиан

Антон, Анатолий, Богдан, Виктор, Василий, Владимир, Ефим, Герман, Иван, Леонид, Николай, Михаил, Павел, Петр, Степан, Федот, Федор, Филипп, Юлиан 16 сентября: Андрей, Алексей, Василий, Владимир, Ефим, Иван, Константин, Илья, Михаил, Петр, Николай, Роман, Филипп, Сергей

Андрей, Алексей, Василий, Владимир, Ефим, Иван, Константин, Илья, Михаил, Петр, Николай, Роман, Филипп, Сергей 17 сентября: Василий, Александр, Григорий, Иван, Михаил, Митрофан, Моисей, Николай, Петр, Павел, Федор, Степан, Юлиан

Василий, Александр, Григорий, Иван, Михаил, Митрофан, Моисей, Николай, Петр, Павел, Федор, Степан, Юлиан 18 сентября: Алексей, Александр, Афанасий, Давид, Глеб, Ефим, Захар, Максим, Федор

Алексей, Александр, Афанасий, Давид, Глеб, Ефим, Захар, Максим, Федор 19 сентября: Всеволод, Андрей, Давид, Дмитрий, Денис, Иван, Константин, Кирилл, Макар, Михаил

Всеволод, Андрей, Давид, Дмитрий, Денис, Иван, Константин, Кирилл, Макар, Михаил 20 сентября: Андрей, Александр, Василий, Евгений, Григорий, Иван, Лев, Макар, Михаил, Петр, Николай, Степан

Андрей, Александр, Василий, Евгений, Григорий, Иван, Лев, Макар, Михаил, Петр, Николай, Степан 21 сентября: Георгий, Иван

Георгий, Иван 22 сентября: Алексей, Александр, Афанасий, Григорий, Василий, Дмитрий, Иосиф, Захар, Никита, Сергей

Алексей, Александр, Афанасий, Григорий, Василий, Дмитрий, Иосиф, Захар, Никита, Сергей 23 сентября: Василий, Андрей, Гавриил, Евгений, Глеб, Иван, Константин, Климент, Николай, Петр, Павел, Семен

Василий, Андрей, Гавриил, Евгений, Глеб, Иван, Константин, Климент, Николай, Петр, Павел, Семен 24 сентября : Герман, Виктор, Дмитрий, Карп, Николай, Лев, Петр, Сергей, Роман

: Герман, Виктор, Дмитрий, Карп, Николай, Лев, Петр, Сергей, Роман 25 сентября : Афанасий, Алексей, Даниил, Николай, Иван, Семен, Юлиан, Федор

: Афанасий, Алексей, Даниил, Николай, Иван, Семен, Юлиан, Федор 26 сентября : Илья, Александр, Корнилий, Лукьян, Леонтий, Николай, Степан, Петр, Юлиан

: Илья, Александр, Корнилий, Лукьян, Леонтий, Николай, Степан, Петр, Юлиан 27 сентября: Иван

Иван 28 сентября: Герасим, Андрей, Григорий, Виссарион, Дмитрий, Иван, Иосиф, Игнатий, Леонид, Макар, Максим, Никита, Петр, Николай, Порфирий, Степан, Семен, Федот, Яков

Герасим, Андрей, Григорий, Виссарион, Дмитрий, Иван, Иосиф, Игнатий, Леонид, Макар, Максим, Никита, Петр, Николай, Порфирий, Степан, Семен, Федот, Яков 29 сентября: Виктор, Алексей, Григорий, Иосиф, Сергей

Виктор, Алексей, Григорий, Иосиф, Сергей 30 сентября: Дмитрий, Иван, Зиновий, Илья, Мирон, Павел

Именины в сентябре: женские имена

1 сентября : Фекла

: Фекла 3 сентября : Марфа

: Марфа 4 сентября : Ариадна

: Ариадна 8 сентября : Наталья, Мария

: Наталья, Мария 9 сентября: Анфиса

Анфиса 10 сентября : Сусанна, Анна

: Сусанна, Анна 12 сентября : Елизавета, Ангелина, Евгения

: Елизавета, Ангелина, Евгения 14 сентября: Наталья, Марфа, Татьяна

Наталья, Марфа, Татьяна 15 сентября : Серафима, Ксения

: Серафима, Ксения 16 сентября : Доминика, Василиса

: Доминика, Василиса 17 сентября: Евгения

Евгения 18 сентября : Ираида, Елизавета, Раиса

: Ираида, Елизавета, Раиса 19 сентября : Фекла

: Фекла 21 сентября: Мария

Мария 22 сентября : Анна

: Анна 23 сентября : Татьяна

: Татьяна 24 сентября : Ия, Евдокия

: Ия, Евдокия 28 сентября : Людмила, Евдокия, Мария

: Людмила, Евдокия, Мария 29 сентября : Людмила

: Людмила 30 сентября: Вера, Александра, Любовь, Ирина, Софья, Надежда

Помните, что к выбору имени следует относиться серьезно и осознанно, ведь оно будет сопровождать человека всю его жизнь.

Именины и День ангела: поздравления

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Автор: Екатерина Лиманская