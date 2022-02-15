Календарь именин на март подскажет каким именем лучше всего назвать мартовского ребенка, чтобы он был под защитой небес.

В православии именинами называют дни почитания святых с определенными именами. Земные тезки святых в такие даты обращаются к своим небесным покровителям с просьбами или молитвами. Верующие считают, что святой с нашим именем всю жизнь оберегает нас от беды.

По православной традиции, родители выбирают имя ребенку из списка именин в день рождения или крещения малыша. День ангела каждый христианин отмечает в ближайшие к дате рождения именины. Мы подскажем, какие имена почитают в марте, и как назвать мартовского мальчика или девочку.

Календарь именин на март 2022 года

1 марта: Даниил, Еремей, Илья, Макар, Павел, Самуил, Юлиан.

2 марта: Михаил, Николай, Павел, Роман, Теодор, Федор.

3 марта: Василий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Кузьма, Лев, Павел.

4 март: Архип, Богдан, Дмитрий, Евгений, Макар, Максим, Никита, Теодор, Федор.

5 марта: Антон, Афанасий, Василий, Давид, Денис, Иван, Игнат, Лев, Леонтий, Лука, Николай, Савва, Сергей, Теодор, Тихон, Федор, Филипп, Фома, Ян, Ярослав.

6 марта: Александр, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Захар, Иван, Константин, Остап, Павел, Тимофей, Ян.

7 марта: Андрей, Афанасий, Виктор, Владимир, Вольдемар, Иван, Иосиф, Михаил, Николай, Сергей, Степан, Теодор, Федор, Филипп, Ян.

8 марта: Александр, Алексей, Демьян, Иван, Клим, Кузьма, Михаил, Николай, Сергей, Ян.

9 марта: Иван, Илларион, Ян.

10 марта: Александр, Антон, Евгений, Тарас, Теодор, Федор.

11 марта: Иван, Николай, Петр, Севастьян, Сергей, Ян.

12 марта: Макар, Михаил, Петр, Степан, Тимофей, Юлиан, Яков.

13 марта: Арсений, Василий, Нестор, Николай, Симон.

14 марта: Александр, Антон, Василий, Вениамин, Иван, Михаил, Нестор, Петр, Ян.

15 марта: Арсений, Богдан, Иосиф, Николай, Савва.

16 марта: Михаил.

17 марта: Акакий, Александр, Василий, Вячеслав, Георгий, Григорий, Даниил, Егор, Павел, Яков.

18 марта: Адриан, Георгий, Давид, Егор, Иван, Кирилл, Константин, Лука, Марк, Николай, Теодор, Федор, Ян.

Читайте такжеСретение Господне 2022: дата, история, традиции и запреты праздника19 марта: Аркадий, Константин, Максим, Теодор, Федор, Юлиан.

20 марта: Василий, Евгений, Емельян, Лаврентий, Нестор, Николай, Нил, Павел, Эмиль.

21 марта: Афанасий, Владимир, Вольдемар, Дементий, Иван, Ян.

22 марта: Акакий, Александр, Алексей, Афанасий, Валерий, Дмитрий, Иван, Ираклий, Кирилл, Леонтий, Михаил, Николай, Петр, Сергей, Тарас, Ян.

23марта: Виктор, Георгий, Денис, Дмитрий, Егор, Иван, Леонид, Марк, Михаил, Павел, Ян.

24 марта: Василий, Георгий, Егор, Ефим, Иван, Ян.

25 марта: Александр, Владимир, Вольдемар, Григорий, Дмитрий, Иван, Константин, Семен, Сергей, Ян.

26 марта: Александр, Григорий, Михаил, Николай.

27 марта: Михаил, Ростислав.

28 марта: Александр, Алексей, Денис, Михаил, Тимофей, Эммануил.

29 марта: Александр, Денис, Емельян, Иван, Павел, Роман, Трофим, Эмиль, Юлиан, Ян.

30 марта: Александр, Алексей, Виктор, Гавриил, Макар, Павел.

31 марта: Даниил, Дмитрий, Кирилл, Трофим.

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