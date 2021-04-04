Обладательницы этого прекрасного имени сегодня отмечают праздник.

Сегодня церковь чтит память великомученицы Таисии, а обладательницы этого величественного имени празднуют свои именины. Именины Таисии отмечаются лишь три раза в году: сегодня, 23 мая и 21 октября. Это имя произошло от имени древнеегипетской богини материнства Изиды. Женщина по имени Таисия имеет независимый и немного скрытный характер. При знакомстве она кажется немного колкой, но в душе она очень ранима и заботливая.

Поздравления с Днем ангела Таисии

Тая, солнышко, сияй,

Будь улыбчивой, счастливой,

С каждым днем лишь расцветай,

Будь немыслимо красивой!

Пусть любовь в душе живет

И тебя лишь окрыляет!

Вверх растет пускай доход

И мечта пусть явью станет!

Таисия, счастья тебе неземного,

Во всех начинаньях успеха большого,

Любви, затмевающей всё на планете,

И пусть круглый год тебе солнышко светит!

Пусть ярче твоя красота расцветает,

И небо желанья твои исполняет,

В цветах, словно в море, ты будешь тонуть,

И будет везеньем усыпан твой путь!

Таисия воспитана,

Приветлива всегда,

Бывает, что грустит она,

Не часто, иногда.

Желаем ей, чтоб грусть ее

Исчезла насовсем,

Такой прекрасный человек

Всегда приятен всем!

Пусть жизнь ее наполнится

Лишь искрами любви.

Таисия, красавица,

Ты в радости живи.

Честная, красивая,

Дивная порой,

Ты идёшь счастливая,

Жизненной тропой.

Таечка, с днём Ангела!

Делай всё, любя.

И пусть это правило

Бережёт тебя!

В праздник твой, Таисия,

Пусть все мечты исполнятся,

И радостными мыслями

Сознание наполнится!

И, как букет ромашковый,

Жизнь будет потрясающей,

И лучше дня вчерашнего

День станет наступающий!

Таисия! Сегодня для тебя радостный день – день ангела! Поздравляю и желаю тебе, чтобы ангел-хранитель укрывал тебя своими крыльями от всех бед и неприятностей! Пусть дорога твоей жизни будет ровной и гладкой, и если вдруг случится тебе поскользнуться, пусть всегда найдется рука верного друга, способного тебя поддержать!

Таисия, каждый твой день пусть будет складываться словно пазл, а составляющими его будет счастье, любовь, забота, улыбки и отличное настроение. Пусть рядом каждую минуту будут самые близкие люди, которые знаю тебя такой, какая ты есть.

Очаровательная Таисия, милая Тая, поздравляю тебя и желаю жить с шиком, купаться в лучах любви, наслаждаться блаженством каждого дня, дарить всему миру блеск своей красоты и получать от жизни только всё самое лучшее. Будь счастлива, Тая, желанна, успешна и непревзойденна!

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Автор: Екатерина Пулатова