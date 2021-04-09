Сегодня отмечается 6 мужских и 1 женские именины.

Именины - это день церковной памяти мучеников и святых с определенными именами. В день именин люди обращаются к церковному покровителю, чье имя они носят. Отмечают именины раз в году - в тот День ангела, который ближе всего ко дню рождения.

Мужские именины 9 апреля

Александр: от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек", т.е. "людской защитник".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Макар: произошло от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".

Павел: форма римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "незначительный", "младший".

Эммануил: от древнееврейского имени Иммануэль - "с нами Бог".

Женские именины 9 апреля

Матрена: происходит от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".

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Автор: Екатерина Пулатова