Именины - это день церковной памяти мучеников и святых с определенными именами. В день именин люди обращаются к церковному покровителю, чье имя они носят. Отмечают именины раз в году - в тот День ангела, который ближе всего ко дню рождения.
Мужские именины 9 апреля
Александр: от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек", т.е. "людской защитник".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Макар: произошло от древнегреческого макариос - "благословенный", "блаженный", "счастливый".
Павел: форма римского родового имени Paulus - "скромный", малый", "незначительный", "младший".
Эммануил: от древнееврейского имени Иммануэль - "с нами Бог".
Женские именины 9 апреля
Матрена: происходит от латинского matrona - "матрона", "почтенная замужняя женщина".
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