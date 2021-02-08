Сегодня православная церковь празднует 11 мужских и 1 женские именины.

Именины - это день памяти мученика или святого, имя которого носит христианин. Праздновать именины принято в тот день почитания святого, который ближе всего к дате рождения. Из списка церковных святцев родители могут выбрать имя для ребенка. Так у него появится свой Ангел-хранитель и небесная защита. Святой наблюдает за своим земным тезкой с неба и оберегает его от несчастий.

Мужские именины 8 февраля

Аркадий: форма древнегреческого имени Аркадиос - "аркадец", "житель Аркадии", а также "счастливый", "блаженный", от греческого слова "аркадос" - "пастух".

Гавриил: от древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога", "Божий воин".

Давид: произошло от древнееврейского имени Давид - "любимый".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Иосиф: образовано от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Клим: краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - "гуманный", "милосердный", "мягкий".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Семен: происходит от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Федор, Теодор: современные формы греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 8 февраля

Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

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Автор: Екатерина Пулатова