В седьмой осенний день отмечаются дни ангела для 5 мужчин.

Издавна у православных христиан было принято давать детям имена в соответствии с церковным календарем, в котором указаны даты чествования всех святых.

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Ребенка называли именем того святого, чей день был ближе к дате рождения малыша. Считается, что так мальчик или девочка получает своего ангела-хранителя, который всю жизнь будет их оберегать и наставлять на путь истинный.

Согласно православному церковному календарю, 7 сентября отмечаются дни ангела для 5 мужчин. УНИАН расскажет, кто именинником сегодняшнего дня.

Именины 7 сентября 2020: мужские имена

В соответствии с церковным календарем, 7 сентября отмечают именины мужчины, которые при крещении получили одно из следующих имен:

Варфоломей - от имени Бартоломайос - древнегреческой формы арамейского имени Бар-Талман ("сын Талмая");

Владимир - от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣты" (владеть) + "мир". А от древнескандинавского имени Valdimárr означает: valdr - "властитель, правитель" + mærr - "знаменитый, славный";

Вольдемар - от немецких слов: waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, большой", то есть "знаменитый обладатель". Немецкий аналог имени Владимир - "владеющий миром";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Моисей - скорее всего, имя имеет египетское происхождение и означает "извлеченный из воды", "взятый из воды";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 7 сентября 2020: женские имена

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Женских имен на сегодняшний день в православном церковном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать родившуюся в этот осенний день девочку, следуя православным традициям, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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Автор: Алина Вишневская