Сегодня нельзя переезжать и заниматься ремонтом.

7 сентября народный праздник / фото pixabay.com 7 сентября народный праздник /

7 сентября отмечается церковный праздник в честь апостола от семидесяти Тита, ученика апостола Павла. Также в этот день отмечается день перенесения мощей апостола Варфоломея. К этому дню завершается грибная пора. Считается, что это последний день, когда собранные грибы пригодны для консервации.

7 сентября собирают лесные и чайные грибы, а также готовят засолки на зиму. В саду собирали груши и рябину. Важно собрать урожай рябины до первых заморозков, иначе она потеряет полезные свойства.

7 сентября – благоприятный день для дальних поездок и крупных покупок. Сегодня рекомендуется умыться из серебреной миски или сходить в баню.

Что нельзя делать 7 сентября

Сегодня нельзя строить дом или делать ремонт. Не рекомендуется переезжать, иначе на новом месте не будет счастья. Не стоит сегодня стричь и красить волосы. Магические обряды в этот день не будут эффективными.

Приметы погоды 7 сентября

Богатый урожай грибов обещает снежную и долгую зиму.

Если маленькие дети беспокойно спят, то скоро ухудшится погода.

Много зерна – к суровой зиме.

Перелетные птицы садятся на землю – к теплой погоде, на крыши зданий – к похолоданию.

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Автор: Екатерина Пулатова