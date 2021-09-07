фото pixabay.com7 сентября народный праздник / фото pixabay.com

7 сентября отмечается церковный праздник в честь апостола от семидесяти Тита, ученика апостола Павла. Также в этот день отмечается день перенесения мощей апостола Варфоломея. К этому дню завершается грибная пора. Считается, что это последний день, когда собранные грибы пригодны для консервации. 

7 сентября собирают лесные и чайные грибы, а также готовят засолки на зиму. В саду собирали груши и рябину. Важно собрать урожай рябины до первых заморозков, иначе она потеряет полезные свойства.

7 сентября – благоприятный день для дальних поездок и крупных покупок. Сегодня рекомендуется умыться из серебреной миски или сходить в баню.

Что нельзя делать 7 сентября

  1. Сегодня нельзя строить дом или делать ремонт. 
  2. Не рекомендуется переезжать, иначе на новом месте не будет счастья.
  3. Не стоит сегодня стричь и красить волосы.
  4. Магические обряды в этот день не будут эффективными.

Приметы погоды 7 сентября

  • Богатый урожай грибов обещает снежную и долгую зиму.
  • Если маленькие дети беспокойно спят, то скоро ухудшится погода.
  • Много зерна – к суровой зиме.
  • Перелетные птицы садятся на землю – к теплой погоде, на крыши зданий – к похолоданию.

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Автор: Екатерина Пулатова