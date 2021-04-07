Сегодня отмечаются именины 2 мужских имен.

В православной традиции каждый день в году посвящен почитанию памяти некоторых святых и великомучеников. В день памяти своего одноименного святого человек может обратиться за помощью или прощением к небесному тезке. Издавна родители давали детям церковные имена из списка именин за день рождения ребенка. Так у малыша появится свой Ангел-хранитель.

Мужские именины 6 апреля

Савва: форма древнегреческого имени Саббас, что происходит от арамейского слова саба - "старик", "старец", "мудрец", краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - "суббота".

Тихон: в переводе с греческого языка - "судьба", "случай", образовано от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - "удача", "случайность", "жребий".

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Автор: Екатерина Пулатова