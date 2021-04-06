Сегодня свои именины отмечают обладатели 7 мужских имен.

В церковной традиции принято посвящать каждый день в году почитанию некоторых христианских святых. В такие дни тёзки святых празднуют свои именины. В День ангела святой слышит обращенные к нему просьбы и молитвы, и оберегает нас от неприятностей.

Мужские именины 6 апреля

Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ, что состоит из слов "володѣти" - владеть и "мир" - "повелитель мира", "славный правитель".

Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", немецкий вариант имени Владимир.

Захар: форма имени Захарий, Захария, происходит от древнееврейского имени Зехарья - "Господь вспомнил", "памятный Господу", "вспомянутый Господом", "помнящий Господа".

Мартин: от римского родового имени Martinus - "посвященный Марсу", "принадлежащий богу войны Марсу".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".

Яков: происходит от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".

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Автор: Екатерина Пулатова