В церковной традиции принято посвящать каждый день в году почитанию некоторых христианских святых. В такие дни тёзки святых празднуют свои именины. В День ангела святой слышит обращенные к нему просьбы и молитвы, и оберегает нас от неприятностей.
Мужские именины 6 апреля
Владимир: от древнерусского имени Володимѣръ, что состоит из слов "володѣти" - владеть и "мир" - "повелитель мира", "славный правитель".
Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", немецкий вариант имени Владимир.
Захар: форма имени Захарий, Захария, происходит от древнееврейского имени Зехарья - "Господь вспомнил", "памятный Господу", "вспомянутый Господом", "помнящий Господа".
Мартин: от римского родового имени Martinus - "посвященный Марсу", "принадлежащий богу войны Марсу".
Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".
Яков: происходит от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
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