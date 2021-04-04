Именины - это особый день, когда церковь чтит память святых и мучеников с определенными именами. В день именин христиане почитают святых, чьи имена носят. К небесным тезкам обращаются с просьбами и здоровье и молитвами. Считается, что наш одноименный святой присматривает за нами в день именин.
Мужские именины 4 апреля
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Ефим: образовано от древнегреческого имени Эутюмиос, от слова эутюмос - "доброжелательный", "благосклонный", "предвещающий добро".
Женские 4 апреля
Аглая: от древнегреческого имени Аглаиа - "красота", "блеск", "радость".
Аполлинария: женская форма имени Аполлинарий, от латинского имени Apollinaris - "Аполлонов", "принадлежащий Аполлону".
Василиса: произошло от древнегреческого имени Басилисса - "царица", "царственная".
Дарья: форма имени Дарейос, от древне-персидских слов dāraya - "держать", "обладать" и vau - "добро", а также славянское имя, происходящее от слова дар - "дарованная", "подаренная".
Таисия: происходит от древнегреческого имени Таис - "посвященная Исиде".
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