Именины - это день памяти христианских святых и мучеников с определенными именами. В эти дни люди вспоминают своих святых тезок и обращаются к ним с молитвами. Именины празднуют раз в году - в тот день почитания одноименного святого, который ближе всего к дате именин. Чтобы ребенок обрел небесную защиту, ему дают церковное имя из списка именин за его день рождения.
Мужские именины 31 марта
Даниил: форма древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".
Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине плодородия Деметре", "земледелец".
Кирилл: вариант древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка", "повелитель", "господин", "Господь" в переводе с персидского языка - "солнце".
Трофим: происходит от древнегреческого имени Трофимос - "кормилец", "питомец", "воспитанник"
Женские именины 31 марта
Наталья: произошло от латинского Natalis Domini - "рождение", "Рождество", "рождественская", "родная".
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