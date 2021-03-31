Сегодня отмечают свои именины 4 мужских и 1 женское имя.

Именины - это день памяти христианских святых и мучеников с определенными именами. В эти дни люди вспоминают своих святых тезок и обращаются к ним с молитвами. Именины празднуют раз в году - в тот день почитания одноименного святого, который ближе всего к дате именин. Чтобы ребенок обрел небесную защиту, ему дают церковное имя из списка именин за его день рождения.

Мужские именины 31 марта

Даниил: форма древнееврейского имени Данийель - "Бог мой судья".

Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине плодородия Деметре", "земледелец".

Кирилл: вариант древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка", "повелитель", "господин", "Господь" в переводе с персидского языка - "солнце".

Трофим: происходит от древнегреческого имени Трофимос - "кормилец", "питомец", "воспитанник"

Женские именины 31 марта

Наталья: произошло от латинского Natalis Domini - "рождение", "Рождество", "рождественская", "родная".

Вам также может быть интересно:

Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram

Автор: Екатерина Пулатова