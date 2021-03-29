Сегодня отмечается 10 мужских именин.

Православный календарь святцев обозначает даты именин всех святых, которых чтит церковь. Считается, что в день именин святой, чье имя носит человек, отвечает на наши молитвы и оберегает нас с небес. Чтобы ребенок обрел Ангела-хранителя, ему дают имя из списка именин за день рождения малыша.

Мужские именины 29 марта

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Денис: от древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".

Иван, Ян: современные формы древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Павел: произошло от римского родового имени Paulus - "скромный", "малый", "незначительный", "младший".

Роман: от латинского romanus - "римский", "из Рима", "римлянин".

Трофим: образовано от древнегреческого имени Трофимос - "кормилец", "питомец", "воспитанник".

Эмиль, Емельян: форма римского родового имени Aemilius, от латинского слова aemulus - "соперник", "неуступчивый", "ревностный", "страстный", в переводе с персидского - "противник".

Юлиан: происходит от древнегреческого иулос - "пушистый, кудрявый" в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".

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Автор: Екатерина Пулатова