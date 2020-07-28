Именинники 28 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот июльский день отмечаются 4 мужских и 2 женских именин.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Кое-кто празднует это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 28 июля. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 6 именин: 4 мужских и 2 женских.

Именины 28 июля 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Владимир - от древнерусского имени Володимѣръ - "володѣти" (владеть) + "мир", от древнескандинавского имени Valdimárr - valdr ("властитель, правитель") + mærr ("знаменитый, славный");

Вольдемар - от немецких слов: waltan ("управлять, властвовать") и maren ("известный, великий"), то есть "знаменитый властитель", немецкий аналог имени Владимир ("владеющий миром");

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный").

Именины 28 июля 2020: женские имена

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Рожденных в этот июльский день девочек, чтобы таинство наименование приобрело истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их заступницы, стоит назвать следующим именем:

Агриппина - женская форма от Агриппин, происходящего от римского родового имени Agrippa, которое происходит от древнегреческого агриос ("дикий") + хиппос ("лошадь");

Матрена - от латинского matrona ("матрона, почтенная замужняя женщина").

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