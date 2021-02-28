В день именин церковь чтит мучеников и святых, а носящие их имена люди обращаются к своим тезкам с молитвами и просьбами о покровительстве. Именины принято отмечать раз в году - в тот день памяти святого, что ближе всего к дате рождения. Календарь именин подскажет, каким именем назвать ребенка сегодня, чтобы он обрел своего Ангела-хранителя.
Мужские именины 28 февраля
Алексей: форма древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Арсений: образовано от древнегреческого имени Арсениос, от слова арсен - "мужественный, зрелый".
Афанасий: произошло от древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Петр: происходит от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Семен: форма древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Женские именины 28 февраля
Ефросинья: от древнегреческого имени Эуфросюне - "веселье", "радость".
София: образовано от древнегреческого имени Софиа - "мудрая", "мудрость", "знание".
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