Сегодня отмечается 9 мужских и 2 женских именин.

В день именин церковь чтит мучеников и святых, а носящие их имена люди обращаются к своим тезкам с молитвами и просьбами о покровительстве. Именины принято отмечать раз в году - в тот день памяти святого, что ближе всего к дате рождения. Календарь именин подскажет, каким именем назвать ребенка сегодня, чтобы он обрел своего Ангела-хранителя.

Мужские именины 28 февраля

Алексей: форма древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Арсений: образовано от древнегреческого имени Арсениос, от слова арсен - "мужественный, зрелый".

Афанасий: произошло от древнегреческого имени Атанасиос, от слова атанатос - "бессмертный".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: происходит от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Семен: форма древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Женские именины 28 февраля

Ефросинья: от древнегреческого имени Эуфросюне - "веселье", "радость".

София: образовано от древнегреческого имени Софиа - "мудрая", "мудрость", "знание".

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Автор: Екатерина Пулатова