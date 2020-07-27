Именинники 27 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка
Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день на протяжении года вспоминают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.
Согласно церковного православного календаря 27 июля отмечаются 9 мужских именин. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот июльский день.
Именины 27 июля 2020: мужские имена
В этот день июля свои именины празднуют мужчины с такими именами:
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Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");
Ираклий - от древнегреческого имени Хераклейос ("Геракл", "принадлежащий Гераклу");
Константин - от латинского слова constans ("постоянный", "стойкий");
Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");
Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");
Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок" венец", "корона");
Теодор - в переводе с латинского ("дар Божий", "посланник Бога");
Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";
Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").
Именины 27 июля 2020: женские имена
Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в этот день девочку, придерживаясь православных традиций, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.
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