Именинники 27 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

Согласно православному церковному календарю, в этот день отмечаются 9 мужских именин.

Церковный календарь отмечает именины как особую дату. Каждый день на протяжении года вспоминают определенных святых, а люди, названные их именами, соответственно, празднуют День ангела.

Согласно церковного православного календаря 27 июля отмечаются 9 мужских именин. Список именин поможет в выборе имени для мальчика или девочки, рожденных в этот июльский день.

Именины 27 июля 2020: мужские имена

В этот день июля свои именины празднуют мужчины с такими именами:

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Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Ираклий - от древнегреческого имени Хераклейос ("Геракл", "принадлежащий Гераклу");

Константин - от латинского слова constans ("постоянный", "стойкий");

Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");

Степан - от древнегреческого имени Стефанос ("венок" венец", "корона");

Теодор - в переводе с латинского ("дар Божий", "посланник Бога");

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 27 июля 2020: женские имена

Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в этот день девочку, придерживаясь православных традиций, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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