Сегодня отмечаются только мужские именины.

Среди христиан издавна существует обычай выбирать имя для ребенка из календаря церковных именин за день рождения малыша. Считается, что если назвать мальчику или девочку именем святого, то небесный покровитель будет присматривать за ребенком по жизни, защищать от бед и отзываться на молитвы. Сегодня отмечаются именины только мужских имен. Имя для девочки вы можете выбрать из списка за26 февраля.

Мужские именины 27 февраля

Георгий, Егор: современные варианты древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Ибрагим: по арабской и тюркской версии - "пророк", арабская форма имени Авраам, в переводе с еврейского - "отец народов", "родоначальник".

Кирилл: образовано от древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка", "повелитель", "господин", "Господь", в переводе с персидского языка - "солнце".

Константин: произошло от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный Богу", "испрошенный у Бога".

Рафаэль: происходит от древнееврейского имени Рефаэль - "Бог исцелил".

Федор, Теодор: современные формы греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

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Автор: Екатерина Пулатова