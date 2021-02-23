Сегодня отмечают свой День ангела 14 мужских и 3 женских имени.

Каждый день церковь почитает память православных святых, а их тезки отмечают свои именины. В день именин люди обращаются к своим одноименным святым с молитвой и просьбами о здоровье. Хорошей приметой считается назвать ребенка именем одного из святых, которых чтит церковь в день рождения малыша. Так мальчик или девочка получат своего Ангела-хранителя.

Мужские именины 23 февраля

Аким: форма имени Иоаким, от древнееврейского имени Йехояким - "созданный Яхве", "утвержденный Яхве", производное от арабского имени Хаким - "умный", "образованный", "мыслящий", "ученый", "мыслитель", "мудрец".

Антон: произошло от римского родового имени Antonius, от древнегреческого антао - "встречаться", "сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос - "цветок".

Аркадий: от древнегреческого имени Аркадиос - "аркадец", "житель Аркадии", а также "счастливый", "блаженный", от греческого слова "аркадос" - "пастух".

Василий: форма древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Геннадий: произошло от древнегреческого имени Геннадиос, от слова геннадас - "благородный", "высокорожденный".

Герман: от латинского germanus - "братский", "близкий", "единокровный", "родной", "настоящий", "подлинный", один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн - "воин".

Григорий: происходит от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Лука: от латинского слова lux - "свет".

Марк: форма греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток", и от французского marquis - "маркиз".

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Прохор: образовано от древнегреческого имени Прохорос, от слова прохореуо - "управлять хором", "идти впереди хора".

Семен: от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".

Женские именины 23 февраля

Анна: от древнееврейского имени Ханна - "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

Валентина: форма мужского имени Валентин, от латинского Valens - "сильный", "крепкий", "здоровый".

Галина: произошло от древнегреческого имени Галене - "спокойствие", "тишина", "морской штиль".

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Автор: Екатерина Пулатова