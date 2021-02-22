Сегодня отмечается 7 мужских именин.

Православная церковь имеет свой календарь святцев, в котором указаны дни почитания святых и мучеников. В день памяти одноименного святого его тезки празднуют свои именины. Верующие родители могут выбрать для ребенка имя из списка церковных именин за день, когда родился малыш. Так у мальчика или девочки появится свой Ангел-хранитель, который будет защищать его от бед и несчастий.

Мужские именины 22 февраля

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царственный", "царский".

Геннадий: произошло от древнегреческого имени Геннадиос, от слова геннадас - "благородный", "высокорожденный"

Иван, Ян: варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом"

Иннокентий: от латинского innocens - "безвредный", "невинный", "безобидный".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Тихон: в переводе с греческого языка - "судьба", "случай", происходит от имени древнегреческой богини удачи Тюхе - "удача", "случайность", "жребий".

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Автор: Екатерина Пулатова