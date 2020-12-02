В православии каждый день года посвящен определенным именам выдающихся святых и великомучеников. Тезки святых в день чествования своего покровителя отмечают свои именины. Также родители выбирают для детей церковные имена. Для этого новорожденного называют одним из имен святых, которых почитают в день рождения малыша. Тогда ребенок получит небесную защиту от своего тезки-покровителя, и установит с ним духовную связь.
Мужские именины 2 декабря
Авдей: от древнееврейского имени Обадьяху - "слуга Божий", "служитель Бога".
Адриан: форма римского родового имени Hadrianus - "адриатический", "с берегов Адриатического моря", форма мужского имени Андрей - "сильный", "мужественный".
Александр: современный вариант древнегреческого имени Александрос - "защитник людей".
Валентин: от римского родового имени Valens - "здоровый", "сильный", "крепкий".
Вениамин: от древнееврейского имени Биньямин - "сын правой руки".
Геннадий: от древнегреческого имени Геннадиос, происходящее от геннадас - "благородный, высокорожденный".
Григорий: произошло от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным".
Денис: форма древнегреческого имени Дионисиос - "принадлежащий богу Дионису".
Дмитрий: образовано от древнегреческого имени Деметриос - "посвящённый богине Деметре", "земледелец".
Иван, Ян: происходит от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Игнат: от римского родового имени Egnatius, от латинского слова ignis - "огонь".
Илларион: от древнегреческого имени Хиларион, происходящее от хиларос - "радостный, веселый".
Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Леонид: от древнегреческого имени Леонидас - "подобный льву", "потомок льва", "сын льва".
Михаил: форма древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Семен: произошло от древнееврейского имени Шимон - "Бог услышал".
Сергей: образовано от римского родового имени Sergius - "знатный", "высокий".
Федор, Теодор: современные формы греческих Теодорос и Феодорос - "Божий дар".
Тимофей: от греческого имени Тимотеос - "почитающий Бога".
Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держится за пятку".
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