Именинники 2 августа: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

По православному календарю, в этот день отмечаются 21 мужские именины и ни одних женских.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

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Кое-кто празднует это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 2 августа. Так, по церковному православному календарю, в этот день отмечаются 21 мужские именины.

Именины 2 августа 2020: мужские имена

Согласно церковному православному календарю, во второй день августа отмечают именины мужчины, которые при крещении получили следующие имена:

Аарон - от древнееврейского имени Ахарон, которое переводится как "высокий, гора, гора света, учитель, возвышенный; ковчег завета";

Александр - от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать", андрос - "мужчина", "человек";

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос (то есть "защитник");

Афанасий - от древнегреческого имени Атанасиос, происходящего от слова атанатос ("бессмертный");

Георгий - от древнегреческого имени Георгиос, происходящего от георгос ("земледелец", "возделывающий землю");

Егор - славянский вариант древнегреческого имени Георгий ("земледелец", "возделывающий землю");

Ефим - от древнегреческого имени Эутюмиос, происходящего от слова эутюмос ("доброжелательный, благосклонный, предвещающий добро");

Ибрагим - по-арабски и тюркски версиям означает "пророк", арабская форма имени Авраам. В переводе с еврейского - "отец народов", "родоначальник";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), от древнеиудейского Иоанн ("помилованный Богом");

Илья - от древнееврейского имени Элияху (то есть "мой Бог - Яхве");

Константин - от латинского слова constans ("постоянный", "стойкий");

Кузьма - от греческого имени Космас (переводится как "кузнец");

Леонтий - от древнегреческого имени Леонтиос. Оно происходит от леонтейос - то есть "львиный";

Николай - от древнегреческого имени Николаос ("победитель народов");

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");

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Савва - от древнегреческого имени Саббас, что происходит от арамейского саба ("старик, старец, мудрец"). Краткая форма древнегреческого имени Саббатиос - то есть "суббота";

Сергей - от римского родового имени Sergius ("знатный", "высокий");

Теодор - переводится с латинского как "дар Божий", "посланник Бога";

Тихон - в переводе с греческого языка - "судьба", "случай", от имени древнегреческой богини удачи Тюхе ("удача", "случайность", "жребий");

Федор - современная форма греческого имени Теодорос (Теодорос, Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 2 августа 2020: женские имена

Женских имен на сегодня в православном календаре не зафиксировано. Поэтому, чтобы назвать рожденную в этот августовский день девочку, придерживаясь православных традиций, следует прежде всего обратить внимание на ближайшие ко дню рождения ребенка дни.

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