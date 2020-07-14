Именинники 14 июля: кого поздравлять с Днем ангела и как назвать ребенка

В этот июльский вторник отмечаются 11 мужских и 1 женские именины.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку во время крещения.

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Кое-кто празднует это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 14 июля. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечается 12 именин: 11 мужских и 1 женские.

Именины 14 июля 2020: мужские имена

В этот день свои именины празднуют мужчины со следующими именами:

Алексей - от древнегреческого имени Алексиос ("защитник");

Аркадий - от древнегреческого имени Аркадиос, то есть "аркадец", житель Аркадии (область в Греции), а также "счастливый", "блаженный" от греческого слова "аркадос", что означает "пастух";

Василий - от древнегреческого имени Басилейос ("царский, царственный");

Демьян - от древнегреческого имени Дамианос, что происходит от Дамазо ("приручать, подчинять, смирять"), или от имени богини плодородия Дамии;

Иван - от древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив"), или от древнеиудейского Иоанн (то есть "помилованный Богом");

Константин - от латинского слова constans ("что переводится как "постоянный", "стойкий");

Кузьма - от греческого имени Космас ("коваль");

Лев - в переводе с греческого означает "лев", "царь зверей", от латинского слова leo (то есть "лев");

Павел - от римского родового имени Paulus ("скромный", малый", "незначительный", "младший");

Петр - от древнегреческого имени Петрос ("камень", "твердый", "надежный");

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан ("Яхве милостив").

Именины 14 июля 2020: женские имена

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Рожденных в этот июльский день девочек, чтобы таинство наименование приобрело истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их заступницы, стоит назвать данным именем:

Ангелина - от позднелатинского мужского имени Ангелус, происходящего от греческого Ангелос (то есть "ангел", "вестник").

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