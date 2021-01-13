В православном календаре святцев каждый день в году посвящен памяти определенных мучеников и святых. Тезки святых празднуют свои именины в день, когда чтят их одноименных святых. В День ангела устанавливается связь между человеком и небесным покровителем, носящим его имя. В этот день можно обратиться с молитвой о благополучии к своему святому или поставить свечу у его иконы. Верующие родители дают новорожденному имя в честь одного из святых, которые почитаются в день рождения ребенка. Тогда у малыша будет Ангел-хранитель и священная защита.
Мужские именины 13 января
Михаил: произошло от древнееврейского имени Михаэль - "подобный Богу", "испрошенный у Бога".
Петр: форма древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Женские именины 13 января
Мелания: образовано от латинского имени Melania, от древнегреческого имени Мелайна - "черная", "темная".
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