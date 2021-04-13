В этот день, согласно церковному календарю, отмечаются 7 мужских и одни женские именины.

Именины – это духовный день рождения, день памяти святого покровителя, имя которого было дано человеку при крещении.

Читайте такжеВербное воскресенье 2021: когда празднуем, обычаи и приметы дняНекоторые празднуют это событие по несколько раз за год. В день именин нужно чтить того святого, чье имя носит человек. Если в церковном календаре несколько таких памятных дат, нужно выбрать одну – ближайшую всего ко дню рождения.

УНИАН расскажет, кто является именинником сегодняшнего дня, 13 апреля. Так, по церковному православному календарю в этот день отмечаются 8 именин: 7 мужских и одни женские.

Именины 13 апреля 2021: мужские имена

Акакий - происходит от древнегреческого имени Акакиос, что в переводе означает "незлобивый, не делающий зла";

Вениамин - имя происходит от древнееврейского имени Биньямин, то есть "сын правой руки";

Иван - от древнееврейского имени Йоханан в переводе имеет значение "Яхве (Бог) милостив", от древнеиудейского Иоанн - " помилованный Богом";

Иннокентий - происходит от латинского слова innocens, что переводится как "безобидный, невинный, безвредный";

Иосиф - от древнееврейского имени Йосеф, которое в переводе означает "Яхве (Бог) отдаст";

Иаков - от древнееврейского имени Яакоб, то есть "держащийся за пятку";

Ян - польская, белорусская и древнерусская формы древнееврейского имени Йоханан, имеющего значение "Яхве (Бог) милостив".

Именины 13 апреля 2021: женские имена

Рожденных в этот апрельский день девочек, чтобы обряд наименования приобрел истинный смысл, а имя стало для них оберегом, с которым передадутся лучшие качества их заступницы, стоит назвать именем:

Анна – происходит от древнееврейского имени Ханна, которое в переводе имеет значение "милость", "благодать", "сила", "храбрость".

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Автор: Алина Вишневская