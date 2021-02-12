Сегодня отмечаются именины 11 мужских и 1 женского имени.

Каждый день в году верующие чтят некоторых святых, а их тезки отмечают свои именины. Раз в году человек празднует День ангела – в тот день памяти одноименного святого, который ближе всего к дате рождения. Этот святой считается духовным покровителем человека, к нему обращаются с молитвами и просят помощи в сложных жизненных ситуациях.

Мужские именины 12 февраля

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".

Владимир: произошло от древнерусского имени Володимѣръ - "повелитель мира", "славный правитель".

Вольдемар: образовано от немецких слов: waltan - "управлять", "властвовать" и maren - "известный", "великий", т. е. "знаменитый властитель", немецкий аналог имени Владимир.

Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".

Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".

Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".

Теодор, Федор: в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога".

Женские именины 12 февраля

Пелагея: форма древнегреческого имени Пелагиа - "морская".

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Автор: Екатерина Пулатова