Каждый день в году верующие чтят некоторых святых, а их тезки отмечают свои именины. Раз в году человек празднует День ангела – в тот день памяти одноименного святого, который ближе всего к дате рождения. Этот святой считается духовным покровителем человека, к нему обращаются с молитвами и просят помощи в сложных жизненных ситуациях.
Мужские именины 12 февраля
Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский", "царственный".
Владимир: произошло от древнерусского имени Володимѣръ - "повелитель мира", "славный правитель".
Вольдемар: образовано от немецких слов: waltan - "управлять", "властвовать" и maren - "известный", "великий", т. е. "знаменитый властитель", немецкий аналог имени Владимир.
Григорий: от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".
Иван, Ян: современные варианты древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив", от древнеиудейского имени Иоанн - "помилованный Богом".
Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".
Петр: образовано от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".
Степан: от древнегреческого имени Стефанос - "венок", "венец", "корона".
Теодор, Федор: в переводе с латинского - "дар Божий", "посланник Бога".
Женские именины 12 февраля
Пелагея: форма древнегреческого имени Пелагиа - "морская".
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