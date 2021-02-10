Сегодня отмечаются именины 9 мужских и 1 женского имени.

По церковной традиции каждый день в году посвящен почитанию памяти мучеников и святых. Тезки святых празднуют свои именины в тот день чествования своего святого, который ближе всего ко дню рождения. Считается, что в День ангела наш одноименный покровитель смотрит за нами с небес и отвечает на молитвы.

Мужские именины 10 февраля

Варфоломей: произошло от имени Бартоломайос, древнегреческой формы арамейского имени Бар-Талмай - "сын Талмая".

Владимир: образовано от древнерусского имени Володимѣръ, что состоит из слов володѣти - "владеть" и "мир", т.е. "повелитель мира".

Вольдемар: от немецких слов: waltan - "управлять", "властвовать" и maren - "известный", "великий", немецкий аналог имени Владимир.

Георгий, Егор: формы древнегреческого имени Георгиос, от слова георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Игнат: образовано от римского родового имени Egnatius, от латинского ignis - "огонь".

Леонтий: форма древнегреческого имени Леонтиос, от слова леонтейос - "львиный".

Федор, Теодор: происходит от греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 10 февраля

Ольга: от древнескандинавского имени Hélga - "святая", "священная", "мудрая", "светлая", "ясная", "роковая" - древнеславянское имя, что происходит от имен Вольга, Волх - "солнечная", "хорошая", "значимая", "великая".

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Автор: Екатерина Пулатова