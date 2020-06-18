День ангела Игоря: поздравления в стихах, прозе и картинках

18 июня Игори празднуют День ангела.

Значение имени Игорь трактуется как воинственный. Этот человек имеет противоречивый характер. С одной стороны, он настойчивый, активный и энергичный. С другой – может быстро перегореть.

День ангела обладатели этого имени празднуют 18 июня.

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Поздравления с Днем ангела Игоря

С днем ангела тебя, наш Игорек,

Пускай твое здоровье крепким будет,

Тебе желаю, чтобы не был одинок,

Пускай любовь тебя найти не позабудет.

Желаю я тебе больших удач в делах,

Пусть, как обычно, победителя не судят,

Пускай горят шальные искорки в глазах,

Живи по совести всегда, Бог рассудит.

Имя красивое, древнее — Игорь,

Носишь с достоинством, с честью его.

Только надежным и сильным мужчинам

Оно подошло бы больше всего

Может быть, кто-то нам не поверит

И, сомневаясь, словам не доверит…

Спорить не будем, просто для нас

Лучшего Игоря мир не припас!!!

***

Рассудительность и мудрость —

Вот по жизни твой конек.

Ты прекрасный, добрый парень,

Наш любимый Игорек.

Мы желаем быть счастливым,

Звезды с неба доставать,

За своей идти мечтою,

В споре каждом побеждать.

Хочется сказать тебе приятные слова,

Чтоб у женщин от тебя кружилась голова.

Чтобы был всегда любим, не одинок,

И мечты твои сбывались, Игорек.

Имя знатное, ты словно князь у нас,

Хочется чтоб был счастливым каждый час.

Пусть улыбка твоя радует уста,

И хорошее случалось неспроста.

***

В этом имени слышится ветер,

Стон отчаянья, горькая клятва —

Знаешь Игорь, есть правда на свете

Но и то, что есть ложь, — тоже правда...

Звон кольчуги, кровавая сеча,

Игорь храбро сразился, кто знает,

Если б верил примете в тот вечер,

Не сломались бы копья, и знамя

Не топтали бы половцы, только

Игорь в небо смотреть не приучен,

Он к победе стремился, да воли

Был лишен — и унижен и скручен.

Поле залито русскою кровью,

Битва Игоря, долгая память —

О погибшей дружине стихами,

О полку его горькое «Слово».

Поздравления с Днем ангела Игорю в прозе

Игорь, спешу поздравить тебя с Днем ангела! Желаю счастья в жизни! Пусть всегда желания сбываются. Двигайся только вперед, мечтай! Ставь всегда большие цели, никогда не отступай, будь любимым и в дружбе верен! Никогда не унывай!

***

С праздником, Игорь! В твоем имени заключена бурлящая энергия, пусть же она ведет тебя по жизни. Пусть каждое дело с легкостью удается, а успех повсюду находит тебя. Что в работе, что в личной жизни, что в развлечениях. С днем рождения и всего того, что ты сам готов пожелать!***

Пусть этот день запомнится тебе надолго, пускай улыбками друзей он будет озарен с утра и до поздней ночи. Пусть от зари и до зари в твой, Игорь, адрес звучат похвалы и комплименты. Пускай все то, чего ты действительно хочешь, найдет тебя в самое ближайшее время и не отпускает никогда.

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