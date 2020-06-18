День ангела Игоря: поздравления в стихах, прозе и картинках
Значение имени Игорь трактуется как воинственный. Этот человек имеет противоречивый характер. С одной стороны, он настойчивый, активный и энергичный. С другой – может быстро перегореть.
День ангела обладатели этого имени празднуют 18 июня.
Читайте такжеВыходные в июне: как будем отдыхать на День Конституции
Поздравления с Днем ангела Игоря
С днем ангела тебя, наш Игорек,
Пускай твое здоровье крепким будет,
Тебе желаю, чтобы не был одинок,
Пускай любовь тебя найти не позабудет.
Желаю я тебе больших удач в делах,
Пусть, как обычно, победителя не судят,
Пускай горят шальные искорки в глазах,
Живи по совести всегда, Бог рассудит.
Имя красивое, древнее — Игорь,
Носишь с достоинством, с честью его.
Только надежным и сильным мужчинам
Оно подошло бы больше всего
Может быть, кто-то нам не поверит
И, сомневаясь, словам не доверит…
Спорить не будем, просто для нас
Лучшего Игоря мир не припас!!!
***
Рассудительность и мудрость —
Вот по жизни твой конек.
Ты прекрасный, добрый парень,
Наш любимый Игорек.
Мы желаем быть счастливым,
Звезды с неба доставать,
За своей идти мечтою,
В споре каждом побеждать.
Хочется сказать тебе приятные слова,
Чтоб у женщин от тебя кружилась голова.
Чтобы был всегда любим, не одинок,
И мечты твои сбывались, Игорек.
Имя знатное, ты словно князь у нас,
Хочется чтоб был счастливым каждый час.
Пусть улыбка твоя радует уста,
И хорошее случалось неспроста.
***
В этом имени слышится ветер,
Стон отчаянья, горькая клятва —
Знаешь Игорь, есть правда на свете
Но и то, что есть ложь, — тоже правда...
Звон кольчуги, кровавая сеча,
Игорь храбро сразился, кто знает,
Если б верил примете в тот вечер,
Не сломались бы копья, и знамя
Не топтали бы половцы, только
Игорь в небо смотреть не приучен,
Он к победе стремился, да воли
Был лишен — и унижен и скручен.
Поле залито русскою кровью,
Битва Игоря, долгая память —
О погибшей дружине стихами,
О полку его горькое «Слово».
Поздравления с Днем ангела Игорю в прозе
Игорь, спешу поздравить тебя с Днем ангела! Желаю счастья в жизни! Пусть всегда желания сбываются. Двигайся только вперед, мечтай! Ставь всегда большие цели, никогда не отступай, будь любимым и в дружбе верен! Никогда не унывай!
***
С праздником, Игорь! В твоем имени заключена бурлящая энергия, пусть же она ведет тебя по жизни. Пусть каждое дело с легкостью удается, а успех повсюду находит тебя. Что в работе, что в личной жизни, что в развлечениях. С днем рождения и всего того, что ты сам готов пожелать!***
Пусть этот день запомнится тебе надолго, пускай улыбками друзей он будет озарен с утра и до поздней ночи. Пусть от зари и до зари в твой, Игорь, адрес звучат похвалы и комплименты. Пускай все то, чего ты действительно хочешь, найдет тебя в самое ближайшее время и не отпускает никогда.
Читайте новости шоу-бизнеса, гороскопы на канале УНИАН Lite в Telegram