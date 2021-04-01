Красивые искренние стихи и картинки для обладательниц имени Дарья.

Сегодня почитается память святой Дарьи Римской - мученицы, которая пострадала за веру во время гонений на христиан. Это одни из трех именин этого имени. Другие Дни ангела Дарьи празднуют 4 апреля и 17 августа.

Имя Дарья на древнеперсидском означает "богатая", "победительница", "владеющая дарами". Это немного легкомысленная, но очень общительная и доброжелательная девушка. Дарья может стать как отличной домохозяйкой, так и отличной артисткой и творческой натурой.

Поздравления с именинами Дарьи в стихах и открытках

День ангела Дарьи настал,

Сегодня тебе, дорогая,

Желаю, чтоб светлым он стал,

Добра и здоровья желаю.

Пускай же тебе повезет,

Чтоб счастье к тебе прикоснулось,

Удача тебе поведет,

Чтоб радость скорее проснулась!

Хочу, чтоб становилась Даша

День ото дня умней и краше,

Была здоровой и румяной,

А не капризной Несмеяной.

Училась только на «отлично»,

Стремилась к славе заграничной,

Жила без выгоды и фальши

И уважать умела старших.

С именинами, Дарья, тебя поздравить рады,

С тобою встречи, для нас награда,

Ты, словно солнышко светишься всегда,

Творя улыбка лучезарна и чиста.

Пусть жизнь твоя, как роза цветёт,

Пускай тебе во всём, всегда везёт,

Здоровья крепкого желаю от души,

Пусть непременно сбудутся все твои мечты.

Милая Дарья, ты прекрасна, спору нет,

Ты достойна восхищенья, не секрет,

С именинами тебя поздравляем,

Во всём успехов искренне желаем.

Пусть обойдут тебя ненастья,

На долгом жизненном пути,

От всей души тебе желаем счастья,

Светлой и большой любви.

Дарья, Дашенька, Дашуля,

Ты мила и хороша.

Весела будь и красива,

Пусть поет твоя душа.

Жизни светлой, жизни яркой

Мы желаем от души.

Исполнялись чтоб желания,

Чтоб сбывались все мечты!

Красивым именем назвали,

Тебя, Дашуля, неспроста,

Здоровья крепкого желаем,

Чтоб пела от любви душа!

Будь, Даша, самою красивой,

Не знай ни горестей, ни бед,

Судьбы удачливой, счастливой,

Успехов в жизни и побед!

С днем рожденья тебя, Даша —

Красота и гордость наша!

Жизнью, Дарья, наслаждайся,

В озере любви купайся,

Плавай по реке успеха,

Освежись в фонтане смеха,

В море счастья окунись,

Пусть прекрасной будет жизнь!

Милая Дарья, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы твои таланты только развивались, чтобы твоя жизнь постоянно наполнялась яркими и красочными эмоциями, счастливыми и памятными событиями. Дарья — значит «дар», поэтому желаю тебе, милая, постоянно получать приятные подарки и сюрпризы от близких людей, от своих друзей, от благосклонной судьбы и от каждого дня твоей жизни!

Дашенька, пусть солнце в твоей душе всегда сияет ярко и согревает тебя изнутри! Оставайся таким же позитивным и добрым человеком! Пусть любовь будет взаимной, чистой и красивой, как в доброй сказке! Желаю тебе преданных подруг, веселых встреч и радостных мгновений! Пускай деньги всегда водятся в твоем кошельке! Будь счастлива!

***

Дарья, пусть все твои мечты скорее сбываются, а планы и цели будут достигнуты. Всегда радуй своей улыбкой, чтобы глаза огнем горели, а задором и энергией ты заряжала всех, кто рядом. Верь в себя и смело иди вперед, навстречу победам. Поздравляю!

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Автор: Екатерина Пулатова