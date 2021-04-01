С именинами Дарьи 2021 / фото pixabay.com

Сегодня почитается память святой Дарьи Римской - мученицы, которая пострадала за веру во время гонений на христиан. Это одни из трех именин этого имени. Другие Дни ангела Дарьи празднуют 4 апреля и 17 августа.

Имя Дарья на древнеперсидском означает "богатая", "победительница", "владеющая дарами". Это немного легкомысленная, но очень общительная и доброжелательная девушка. Дарья может стать как отличной домохозяйкой, так и отличной артисткой и творческой натурой.

Поздравления с именинами Дарьи в стихах и открытках

С Днем ангела Дарьи 2021 /фото fresh-cards.ru

День ангела Дарьи настал,

Сегодня тебе, дорогая,

Желаю, чтоб светлым он стал,

Добра и здоровья желаю.

Пускай же тебе повезет,

Чтоб счастье к тебе прикоснулось,

Удача тебе поведет, 

Чтоб радость скорее проснулась!

С днем ангела Дарьи поздравления /фото fresh-cards.ru

Хочу, чтоб становилась Даша

День ото дня умней и краше,

Была здоровой и румяной,

А не капризной Несмеяной.

Училась только на «отлично»,

Стремилась к славе заграничной,

Жила без выгоды и фальши

И уважать умела старших.

С именинами Дарьи 2021 поздравления /фото fresh-cards.ru

С именинами, Дарья, тебя поздравить рады,

С тобою встречи, для нас награда,

Ты, словно солнышко светишься всегда,

Творя улыбка лучезарна и чиста.

Пусть жизнь твоя, как роза цветёт,

Пускай тебе во всём, всегда везёт,

Здоровья крепкого желаю от души,

Пусть непременно сбудутся все твои мечты.

Поздравления с именинами Дарьи 2021 / фото klike.net

Милая Дарья, ты прекрасна, спору нет,

Ты достойна восхищенья, не секрет,

С именинами тебя поздравляем,

Во всём успехов искренне желаем.

Пусть обойдут тебя ненастья,

На долгом жизненном пути,

От всей души тебе желаем счастья,

Светлой и большой любви.

Поздравления с Днем ангела Дарьи 2021 /фото fresh-cards.ru

Дарья, Дашенька, Дашуля,

Ты мила и хороша.

Весела будь и красива,

Пусть поет твоя душа.

Жизни светлой, жизни яркой

Мы желаем от души.

Исполнялись чтоб желания,

Чтоб сбывались все мечты!

День ангела Дарьи картинки /фото fresh-cards.ru

Красивым именем назвали,

Тебя, Дашуля, неспроста,

Здоровья крепкого желаем,

Чтоб пела от любви душа!

Будь, Даша, самою красивой,

Не знай ни горестей, ни бед,

Судьбы удачливой, счастливой,

Успехов в жизни и побед!

День ангела Дарьи открытки /фото fresh-cards.ru

С днем рожденья тебя, Даша —

Красота и гордость наша!

Жизнью, Дарья, наслаждайся,

В озере любви купайся,

Плавай по реке успеха,

Освежись в фонтане смеха,

В море счастья окунись,

Пусть прекрасной будет жизнь!

Именины Дарьи картинки / фото klike.net

Милая Дарья, я тебя поздравляю и хочу пожелать, чтобы твои таланты только развивались, чтобы твоя жизнь постоянно наполнялась яркими и красочными эмоциями, счастливыми и памятными событиями. Дарья — значит «дар», поэтому желаю тебе, милая, постоянно получать приятные подарки и сюрпризы от близких людей, от своих друзей, от благосклонной судьбы и от каждого дня твоей жизни!

Картинки и открытки с именинами Дари / фото klike.net

Дашенька, пусть солнце в твоей душе всегда сияет ярко и согревает тебя изнутри! Оставайся таким же позитивным и добрым человеком! Пусть любовь будет взаимной, чистой и красивой, как в доброй сказке! Желаю тебе преданных подруг, веселых встреч и радостных мгновений! Пускай деньги всегда водятся в твоем кошельке! Будь счастлива!

***

Дарья, пусть все твои мечты скорее сбываются, а планы и цели будут достигнуты. Всегда радуй своей улыбкой, чтобы глаза огнем горели, а задором и энергией ты заряжала всех, кто рядом. Верь в себя и смело иди вперед, навстречу победам. Поздравляю!

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Автор: Екатерина Пулатова