Сегодня отмечается 4 мужских и 1 женские именины.

В день именин христиане чтят церковную память мучеников и святых с определенными именами. В такой день можно помолиться небесному тезке и попросить у него благословения в делах. Наш одноименный святой будет оберегать нас, если при рождении мы получили церковное имя. Календарь именин на август подскажет, как назвать рожденного в определенный день малыша.

Мужские именины 8 августа

Игнат: произошло от римского родового имени Egnatius, от латинского ignis – "огонь".

Сергей: от римского родового имени Sergius – "знатный", "высокий".

Теодор, Федор: в переводе с латинского – "дар Божий", "посланник Бога".

Женские именины 8 августа

Прасковья: форма имени Параскеве – "ожидание", "приготовление", "канун субботнего праздника (пятница)".

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Автор: Екатерина Пулатова