В день именин христиане чтят церковную память мучеников и святых с определенными именами. В такой день можно помолиться небесному тезке и попросить у него благословения в делах. Наш одноименный святой будет оберегать нас, если при рождении мы получили церковное имя. Календарь именин на август подскажет, как назвать рожденного в определенный день малыша.
Мужские именины 8 августа
Игнат: произошло от римского родового имени Egnatius, от латинского ignis – "огонь".
Сергей: от римского родового имени Sergius – "знатный", "высокий".
Теодор, Федор: в переводе с латинского – "дар Божий", "посланник Бога".
Женские именины 8 августа
Прасковья: форма имени Параскеве – "ожидание", "приготовление", "канун субботнего праздника (пятница)".
Вам также может быть интересно: