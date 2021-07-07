По церковной традиции верующие ежедневно чтят память мучеников и святых с некоторыми именами. Христиане с такими же именами отмечают свои именины. Главным днем именин человека считается тот, который ближе всего к дате рождения. Покровитель этого дня считается ангелом-хранителем человека. Для ребенка имя выбирают из календаря именин за день рождения малыша.
Мужские именины 7 июля 2021 года
Антон: от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос - "цветок".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Никита: от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - "победитель".
Яков: от древнееврейского имени Яакоб - "держащийся за пятку".
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