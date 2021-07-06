В этот день отмечается 11 мужских и 1 женские именины.

Каждый день в году в православии посвящается православным именинам – дням, когда церковь чтит некоторых святых. В такие дни тезки святых празднуют свой День ангела и устанавливают духовную связь со своим небесным покровителем. Чтобы ангел защищал ребенка, малышу дают имя из списка православных именин.

Мужские именины 6 июля 2021 года

Александр: от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс – "защищать" и андрос – "мужчина", "человек".

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос – "защитник".

Антон: образовано от римского родового имени Antonius, от древнегреческого слова антао – "встречаться", "сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться", или антос – "цветок".

Артем: форма древнегреческого имени Артемиос, от имени богини Артемиды – "посвященный Артемиде", либо от слова артемес – "невредимый", "безупречного здоровья".

Герман: от латинского germanus – "братский, близкий", "единокровный, родной", "настоящий", один из вариантов написания и произношения древнегерманского имени Германн (Херманн) – "воин".

Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф – "Яхве воздаст".

Митрофан: от древнегреческого имени Метрофанес: метер – "мать" и файно – "показывать, светить, являть".

Петр: происходит от древнегреческого имени Петрос – "камень", "твердый", "надежный".

Святослав: произошло от древнерусского святый – "святой"+ "слава", т.е. "священная слава".

Федор, Теодор: современные формы греческого имени Теодорос – "дарованный Богом", "Божий дар".

Женские именины 6 июля 2021 года

Агриппина: женский вариант имени Агриппин, от древнегреческих слов агриос – "дикий" и хиппос – "лошадь".

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Автор: Екатерина Пулатова