Подсказываем, кого стоит поздравить с Днем ангела 5 марта.

5 марта православная церковь Украины отмечает дни ангела нескольких имён. Православная церковь по новому стилю сегодня вспоминает преподобного Иоанна Лествичника, мученицу Ираиду, писателя Марка Нитрийского и ещё нескольких святых. В этот день стоит поздравить с Днем ангела обладателей таких популярных имён, как Иван, Николай, Кирилл и Константин.

Все дни ангела 5 марта

Адриан: от римского родового имени Hadrianus - "адриатический", "тот, кто родом с берегов Адриатического моря"; форма мужского имени Андрей, с древнегреческого - "сильный", "мужественный".

Георгий, Егор: от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

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Давид: от древнееврейского имени Давид - "любимый".

Иван: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Ираида: от древнегреческого имени Хераис - "из рода Геры", "дочь героя", "героиня".

Кирилл: от древнегреческого имени Кюриллос, что происходит от слова кюриос - "владыка, повелитель, господин, Господь"; в переводе с персидского языка - "солнце".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Лука: от латинского lux - "свет".

Марк: от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - "молоток" от французского marquis - "маркиз".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Федор, Теодор: современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

Поздравления с Днем ангела

С Днем Ангела! Пусть крылья счастья

На всех парах тебя несут

К вершинам светлым и прекрасным,

Где лишь любовь и радость ждут!

***

Будь счастлив в День Ангела,

И весел вдвойне,

Ведь ты не один

На огромной Земле.

Небесный заступник

Всегда за спиной

Неслышно шагает

Твоею судьбой.

Пусть он и на миг

Не покинет тебя -

С любовью сегодня

Желают друзья!

***

Ангел - хранитель в ночи

Зажжет над тобой три свечи,

Первую - за любовь,

Вечного счастья новь.

Вторую - за доброту,

Правду и прямоту.

Третья свеча сохранит

Тебя от невзгод и обид.

***

Пусть ангел всегда от беды защищает,

Пусть ангел всегда твое сердце хранит,

С Днем Ангела я от души поздравляю,

Всегда с ним в согласии, дружбе живи!

***

Пусть Ангел жизнь твою хранит,

Беда пускай тебя не знает,

Пусть горе от тебя бежит,

Пусть друзья не забывают,

Пусть радость, счастье и успех,

Удача, нежность, добрый смех,

Как лучезарная звезда,

Тебе сопутствует всегда!

***

В День Ангела желаю

Душевной красоты,

Терпенья, пониманья,

Исполненной мечты,

Любви родных и близких,

И с ангелом своим

Дружить всем сердцем чистым,

И верить в чудо с ним!

***

У каждого из нас

Есть Ангел свой, хранитель,

Он призван защищать

От неудач и бед,

С Днем Ангела тебя!

Пусть он сильней гранита

С тобою навсегда

Проходит путь побед!

***

Пусть твой ангел-хранитель

От беды защищает,

Твое сердце молитвой

И мечтой наполняет,

Как у ангела крылья,

Что невидимы людям,

Пусть над миром поднимут,

Озарив верой в чудо!

***

С именинами сегодня

Поздравляем мы тебя!

В этот светлый день Господний,

Пожелаем лишь добра!

***

В День Ангела присылаю тебе самые искренние пожелания: крепкого здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!

***

В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождала удача, процветание и успех!

***

Поздравляю с именинами! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и улыбок, а все твои самые смелые желания сбываются! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в доме твоем всегда царили счастье, любовь и понимание. Пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!

***

Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитиву! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод!

***

Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.

***

Поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.

***

Поздравляю с именинами! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!

Картинки с Днем ангела

Ранее мы рассказывали, какие именины в марте 2024 отмечает церковь.

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