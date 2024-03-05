5 марта православная церковь Украины отмечает дни ангела нескольких имён. Православная церковь по новому стилю сегодня вспоминает преподобного Иоанна Лествичника, мученицу Ираиду, писателя Марка Нитрийского и ещё нескольких святых. В этот день стоит поздравить с Днем ангела обладателей таких популярных имён, как Иван, Николай, Кирилл и Константин.
Все дни ангела 5 марта
Адриан: от римского родового имени Hadrianus - "адриатический", "тот, кто родом с берегов Адриатического моря"; форма мужского имени Андрей, с древнегреческого - "сильный", "мужественный".
Георгий, Егор: от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Давид: от древнееврейского имени Давид - "любимый".
Иван: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" и от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Ираида: от древнегреческого имени Хераис - "из рода Геры", "дочь героя", "героиня".
Кирилл: от древнегреческого имени Кюриллос, что происходит от слова кюриос - "владыка, повелитель, господин, Господь"; в переводе с персидского языка - "солнце".
Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".
Лука: от латинского lux - "свет".
Марк: от греческого имени Маркос, происходящее от латинского слова marcus - "молоток" от французского marquis - "маркиз".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Федор, Теодор: современная форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".
Поздравления с Днем ангела
С Днем Ангела! Пусть крылья счастья
На всех парах тебя несут
К вершинам светлым и прекрасным,
Где лишь любовь и радость ждут!
***
Будь счастлив в День Ангела,
И весел вдвойне,
Ведь ты не один
На огромной Земле.
Небесный заступник
Всегда за спиной
Неслышно шагает
Твоею судьбой.
Пусть он и на миг
Не покинет тебя -
С любовью сегодня
Желают друзья!
***
Ангел - хранитель в ночи
Зажжет над тобой три свечи,
Первую - за любовь,
Вечного счастья новь.
Вторую - за доброту,
Правду и прямоту.
Третья свеча сохранит
Тебя от невзгод и обид.
***
Пусть ангел всегда от беды защищает,
Пусть ангел всегда твое сердце хранит,
С Днем Ангела я от души поздравляю,
Всегда с ним в согласии, дружбе живи!
***
Пусть Ангел жизнь твою хранит,
Беда пускай тебя не знает,
Пусть горе от тебя бежит,
Пусть друзья не забывают,
Пусть радость, счастье и успех,
Удача, нежность, добрый смех,
Как лучезарная звезда,
Тебе сопутствует всегда!
***
В День Ангела желаю
Душевной красоты,
Терпенья, пониманья,
Исполненной мечты,
Любви родных и близких,
И с ангелом своим
Дружить всем сердцем чистым,
И верить в чудо с ним!
***
У каждого из нас
Есть Ангел свой, хранитель,
Он призван защищать
От неудач и бед,
С Днем Ангела тебя!
Пусть он сильней гранита
С тобою навсегда
Проходит путь побед!
***
Пусть твой ангел-хранитель
От беды защищает,
Твое сердце молитвой
И мечтой наполняет,
Как у ангела крылья,
Что невидимы людям,
Пусть над миром поднимут,
Озарив верой в чудо!
***
С именинами сегодня
Поздравляем мы тебя!
В этот светлый день Господний,
Пожелаем лишь добра!
***
В День Ангела присылаю тебе самые искренние пожелания: крепкого здоровья, страстной любви, семейного уюта, прибыльной работы! Пусть твои дни будут полны незабываемыми моментами, интересными людьми и перспективными мечтами!
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В День ангела хочу пожелать, чтобы твой ангел всегда тебя оберегал и помогал тебе во всех делах твоих – домашних и рабочих, чтобы все твои начинания были воплощены в жизнь, чтобы тебя всегда сопровождала удача, процветание и успех!
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Поздравляю с именинами! Пусть жизнь дарит тебе побольше ярких моментов и улыбок, а все твои самые смелые желания сбываются! Желаю, чтобы твой ангел не покидал тебя, чтобы в доме твоем всегда царили счастье, любовь и понимание. Пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди!
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Поздравляю с Днем ангела! Пусть каждый миг приносит сотни шансов сделать жизнь еще ярче и счастливее! Пусть любая минута дарит только удачу и море позитиву! И ангел-хранитель бережет тебя от всех невзгод!
***
Поздравляю тебя с днем ангела! Пусть жизнь дарит больше ярких моментов, и сбудутся все твои самые смелые и заветные желания! Желаю, твой ангел не покидал тебя, чтобы в твоем доме всегда царили счастье и понимание. И пусть тебя окружают только искренние, верные, надежные друзья и добрые люди.
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Поздравляю с днем ангела! Желаю прекрасной жизни, и пусть на каждом ее повороте всегда встречаются замечательные люди. Желаю крепкого здоровья и массу поводов для радости! Пусть каждое утро начинается с улыбки, а каждый день будет счастливым и солнечным.
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Поздравляю с именинами! Желаю всегда находить общий язык со своим ангелом! Чтобы он тебе всегда и во всем помогал, а ты в свою очередь не заставлял его за тебя краснеть!
Картинки с Днем ангела
Ранее мы рассказывали, какие именины в марте 2024 отмечает церковь.