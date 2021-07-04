В этот день отмечается 13 мужских и 2 женских именин.

В день ангела христианин обретает духовное единство со святым, чье имя он получил при рождении. Считается, что наш святой оберегает нас по жизни от бед, а в день ангела отвечает на наши молитвы. Именно поэтому верующие радостно ожидают день именин, а детям выбирают имя из церковных святцев.

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Антон: от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос - "цветок".

Георгий, Егор: от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".

Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".

Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".

Никита: от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - "победитель".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Федор, Теодор: современная форма греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

Юлиан, Юлий: от древнегреческого иулос - "пушистый, кудрявый" в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".

Женские именины 4 июля 2021 года

Анастасия: женская форма от Анастасий, происходящего от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".

Василиса: от древнегреческого имени Басилисса - "царица", "царственная".

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Автор: Екатерина Пулатова