В день ангела христианин обретает духовное единство со святым, чье имя он получил при рождении. Считается, что наш святой оберегает нас по жизни от бед, а в день ангела отвечает на наши молитвы. Именно поэтому верующие радостно ожидают день именин, а детям выбирают имя из церковных святцев.
Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".
Антон: от римского родового имени Antonius, происходящее от древнегреческого антао - "встречаться, сталкиваться", "вступать в бой", "состязаться" или антос - "цветок".
Георгий, Егор: от древнегреческого имени Георгиос, происходящее от георгос - "земледелец", "возделывающий землю".
Иван, Ян: от древнееврейского имени Йоханан - "Яхве милостив" от древнеиудейского Иоанн - "помилованный Богом".
Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".
Никита: от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - "победитель".
Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".
Федор, Теодор: современная форма греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".
Юлиан, Юлий: от древнегреческого иулос - "пушистый, кудрявый" в переводе с латинского - "из рода Юлиев", "июльский".
Женские именины 4 июля 2021 года
Анастасия: женская форма от Анастасий, происходящего от древнегреческого имени Анастасиос - "воскресший".
Василиса: от древнегреческого имени Басилисса - "царица", "царственная".
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