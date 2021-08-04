Сегодня отмечается 2 мужских и 2 женских именин.

Каждый день в православном календаре посвящен именинам – дням церковной памяти некоторых святых. В день именин христианин чествует одноименного святого и устанавливает с ним духовную связь. Небесный покровитель будет всю жизнь оберегать ребенка, если при рождении дать ему имя из списка именин. Ранее УНИАН рассказывал, какие церковные праздники в августе празднуют украинцы.

Мужские именины 4 августа

Алексей: от древнегреческого имени Алексиос - "защитник".

Михаил: от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Женские именины 4 августа

Магдалина: от имени евангельской Марии Магдалины - "из Магдалы" (так называлось селение на берегу Галилейского озера, где жила Мария Магдалина) от слова magadella, в переводе с иврита - "завивающая волосы".

Мария: от древнееврейского имени Мирьям - "желанная", "горькая", "безмятежная".

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Автор: Екатерина Пулатова