Сегодня отмечается 8 мужских и 1 женские именины.

Каждый день церковь чтит память некоторых мучеников и святых, а их тезки празднуют свои именины. В день церковной памяти своего одноименного святого христианин обращается к небесному покровителю с просьбой или молитвой. Чтобы ребенка с детства защищал ангел-хранитель, малышу выбирают имя из списка церковных именин.

Мужские именины 30 июня 2021 года

Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Исмаил: образовано от древнееврейского имени Йишмаэль - "Бог услышит".

Кирилл: произошло от древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка", "повелитель", "господин", "Господь" в переводе с персидского языка - "солнце".

Клим: краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - "гуманный", "милосердный", "мягкий".

Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".

Никита: от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - "победитель".

Савелий: от латинского Sabellus - "сабельский, сабинский"; в переносном значении - "неприхотливый, простой".

Эммануил: от древнееврейского имени Иммануэль - "с нами Бог".

Женские именины 30 июня 2021 года

Пелагея: от древнегреческого имени Пелагиа - "морская".

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Автор: Екатерина Пулатова