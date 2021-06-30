Каждый день церковь чтит память некоторых мучеников и святых, а их тезки празднуют свои именины. В день церковной памяти своего одноименного святого христианин обращается к небесному покровителю с просьбой или молитвой. Чтобы ребенка с детства защищал ангел-хранитель, малышу выбирают имя из списка церковных именин.
Мужские именины 30 июня 2021 года
Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".
Исмаил: образовано от древнееврейского имени Йишмаэль - "Бог услышит".
Кирилл: произошло от древнегреческого имени Кюриллос, от слова кюриос - "владыка", "повелитель", "господин", "Господь" в переводе с персидского языка - "солнце".
Клим: краткая форма имени Климент, которое произошло от римского родового имени Clemens - "гуманный", "милосердный", "мягкий".
Максим: от римского родового имени Maximus - "величайший".
Никита: от древнегреческого имени Никетас, происходящее от никетес - "победитель".
Савелий: от латинского Sabellus - "сабельский, сабинский"; в переносном значении - "неприхотливый, простой".
Эммануил: от древнееврейского имени Иммануэль - "с нами Бог".
Женские именины 30 июня 2021 года
Пелагея: от древнегреческого имени Пелагиа - "морская".
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