Именины - это радостный день, когда церковь чтит память мучеников и святых с определенными именами, а их тезки отмечают свой День ангела. В этот день принято обращаться к одноименному святому и просить у него покровительства. Чтобы ребенок также обрел небесную защиту с самого рождения, ему выбирают имя из списка православных именин.

Мужские именины 3 мая

Александр: образовано от древнегреческого имени Александрос, что состоит из слов алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек" - "людской защитник".

Гавриил: от древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога", "Божий воин".

Григорий: произошло от древнегреческого григорео - "бодрствовать", "быть бдительным", "не спящий".

Николай: форма древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Станислав: происходит от славянских слов "становиться" и "слава", т.е. "установивший славу", "ставший славным".

Теодор, Федор: форма греческого имени Теодорос (Феодорос) - "дарованный Богом", "Божий дар".

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Автор: Екатерина Пулатова