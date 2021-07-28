В этот день празднуется 4 мужских и 2 женских именин.

День ангела – это особенная дата, когда человек отмечает день церковной памяти своего одноименного святого. Празднуют такой день обычно раз в году – в тот день именин, который ближе всего ко дню рождения или совпадает с ним. Чтобы святой защищал ребенка по жизни от бед, мальчика или девочку называют именем одного из святых из списка святцев в день рождения.

Ранее УНИАН писал, какой народный праздник 28 июля отмечают украинцы и что нельзя делать в этот день.

Мужские именины 28 июля

Василий: от древнегреческого имени Басилейос - "царский, царственный".

Владимир: образовано от древнерусского имени Володимѣръ, что состоит из слов "володѣти" (владеть) и "мир" – "повелитель мира", "славный правитель".

Вольдемар: от немецких слов waltan - "управлять, властвовать" и maren - "известный, великий", немецкий аналог имени Владимир.

Петр: от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Женские именины 28 июля

Агриппина: женская форма имени Агриппин, от древнегреческого агриос - "дикий" + хиппос - "лошадь".

Матрена: от латинского matrona - "матрона, почтенная замужняя женщина".

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Автор: Екатерина Пулатова