В этот день отмечают именины 6 мужских именин.

Именины - это день церковного почитания мучеников и святых с определенными именами. Люди, которые носят имена святых, в день своего святого тезки празднуют именины. Считается, что наш небесный покровитель оберегает нас от бед. Главным днем именин считается тот, что ближе всего ко дню рождения человека.

Мужские именины 24 мая 2021 года

Александр: образовано от древнегреческого имени Александрос: алекс - "защищать" и андрос - "мужчина", "человек".

Иосиф: от древнееврейского имени Йосеф - "Яхве воздаст".

Кирилл: форма древнегреческого имени Кюриллос, от греческого слова кюриос - "владыка, повелитель, господин, Господь", в переводе с персидского языка - "солнце".

Константин: от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Михаил: происходит от древнееврейского имени Михаэль - "равный, подобный Богу", "испрошенный у Бога".

Ростислав: в переводе с древнерусского - "растущая слава", "тот, чья слава растет".

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Автор: Екатерина Пулатова