Сегодня отмечаются именины 14 мужских имен.

Ежедневно христиане празднуют церковные дни памяти, когда вспоминают житие некоторых святых. Люди, носящие имена святых, отмечают свои именины. Праздновать свой День ангела принято в ту дату, которая ближе всего ко дню рождения человека. Святой, который почитается в этот день, считается небесным покровителем и защитником христианина.

Мужские именины 18 июня 2021 года

Аполлон: происходит от имени греческого бога Аполлона, от древнегреческого апелао - "отвращающий" либо апелла - "собрание".

Гавриил: от древнееврейского имени Габриэль - "сильный человек Бога, Божий воин".

Гордей: от древнегреческого имени Гордий - "властелин", "царь", "повелитель", от греческого имени Горгий - "быстрый", "грозный".

Читайте такжеТроица в 2021 году: дата, традиции и приметы, что нельзя делать в праздникГеоргий, Егор: варианты древнегреческого имени Георгий - "земледелец", "возделывающий землю".

Игорь: от древнескандинавского имени Ингвар - "воин бога Инга", "воинственный", "хранитель бога-громовержца", от старославянского игрь - "игра", "веселье", "забава".

Константин: образовано от латинского слова constans - "постоянный", "стойкий".

Леонид: от древнегреческого имени Леонидас - "подобный льву", "потомок льва", "сын льва".

Марк: форма греческого имени Маркос, от латинского слова marcus - "молоток" от французского marquis - "маркиз".

Михаил: происходит от древнееврейского имени Михаэль - "равный Богу", "испрошенный у Бога".

Николай: от древнегреческого имени Николаос - "победитель народов".

Петр: произошло от древнегреческого имени Петрос - "камень", "твердый", "надежный".

Федор, Теодор: современная форма греческого имени Теодорос - "дарованный Богом", "Божий дар".

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Автор: Екатерина Пулатова